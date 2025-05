Tomasz Rząsa wskazał, co było najtrudniejsze dla Lecha. Tak Kolejorz sięgnął po tytuł

Poświęcenie i tytaniczna praca Repki

Sensacyjny debiutant znalazł się w kadrze na mecz towarzyski z Mołdawią (6.06, Chorzów) i spotkanie el. MŚ 2026 z Finlandią (10.06, Helsinki). „Ogromne gratulacje dla Oskara, bo to efekt jego tytanicznej pracy i poświęcenia, które przyniosło GieKSie wiele dobrego. Za Oskara trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia!” - napisano na oficjalnym portalu śląskiego klubu.

100-kilogramowy kolos!

Defensywny pomocnik GKS ma za sobą premierowy sezon w ekstraklasie, w którym zdobył osiem bramek i miał dwie asysty. W ostatnich czterech występach z rzędu strzelił cztery gole.

- Potrafi uderzyć z dystansu - tak opisywał go nam niedawno trener Rafał Górak. - Dysponuje świetnymi warunkami fizycznymi (190 cm wzrostu). Dobrze gra też w powietrzu. A trzeba wiedzieć, że to facet 100-kilogramowy! Ale ma przy tym niecałe osiem procent tkanki tłuszczowej. To pierwszy w mojej historii trenerskiej zawodnik o takich gabarytach, grający na tej pozycji - podkreślał opiekun katowiczan.

Powrót Oyedele, pożegnanie Grosickiego

Do kadry wrócił Maxi Oyedele, który debiutował w niej jesienią ubiegłego roku. Jest także Kamil Grosicki, bo mecz z Mołdawią na Stadionie Śląskim będzie jego pożegnaniem z drużyna narodową. Po tym występie kapitan Pogoni opuści zgrupowanie reprezentacji.

Powołania trenera Michała Probierza:

Bramkarze:

M. Bułka (Nice), M. Kochalski (Karabach), B. Mrozek (Lech), Ł. Skorupski (Bologna);

Obrońcy:

J. Bednarek (Southampton), B. Bereszyński (Sampdoria), M. Cash (Aston Villa), P. Dawidowicz (Hellas), J. Kiwior (Arsenal), M. Skrzypczak (Jagiellonia), S. Walukiewicz (Torino), M. Wieteska (PAOK);

Pomocnicy:

M. Bogusz (Cruz Azul), P. Frankowski (Galatasaray), K. Grosicki (Pogoń), J. Kamiński (Wolfsburg), J. Moder (Feyenoord), M. Oyedele (Legia), J. Piotrowski (Ludogorec), O. Repka (GKS), B. Slisz (Atlanta), S. Szymański (Fenerbahce), N. Zalewski i P. Zieliński (Inter);

Napastnicy:

A. Buksa (Midtjylland), K. Piątek (Basaksehir), K. Świderski (Panathinaïkos)

Selekcjoner Michał Probierz (53 l.) przyzwyczaił do tego, że lubi zaskakiwać przy powołaniach do reprezentacji Polski. Tym razem wśród nominowanych na czerwcowe zgrupowanie jest Oskar Repka (26 l.). Czy pomocnik GKS Katowice będzie odkryciem w ekipie „Biało-czerwonych”?

