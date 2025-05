Trener w Legii pilnie potrzebny. Kto przejmie rządy po Goncalo Feio?

Co mówil tato, a co mama?

Żewłakow wspierał Feio

Wydawało się, że rozmowy ze szkoleniowcem idą do przodu i zakończą się podpisaniem nowego kontraktu. Mimo tego że sezon ligowy w wykonaniu jego podopiecznych był katastrofalny. Zamiast mistrzostwa, skończyło się na piątym miejscu. Wsparcie w rozmowach miał w osobie dyrektora sportowego, o czym wspomniał już po spotkaniu ze Stalą.

- Jestem wdzięczny za zaufanie i wsparcie Michałowi Żewłakowowi. On mnie chce i walczy o mnie. Czuję to codziennie - tłumaczył Feio.

Szczepaniak punktem zapalnym?

Jednak Portugalczyk przelicytował w negocjacjach z władzami klubu. Na pewno nie pomógł mu wynik i postawą zespołu w starciu ze spadkowiczem. Do tego nie zagrał Mateusz Szczepaniak. To było ważne w kontekście automatycznego przedłużenia umowy z obiecującym młodym zawodnikiem. Czy to był punkt zapalny, który przesądził o rezygnacji z Portugalczyka? Co Feio chciał w ten sposób osiągnąć?

- To było niepotrzebne - powiedział Mateusz Borek w Kanale Sportowym. - To był chyba element próby sił. Legia zainwestowała w tego piłkarza, pokazała rynku i chciała mieć do niego prawa. Być może był taki moment wrzenia, iskrzenia, że pozostał on całe spotkanie na ławce rezerwowych - dodał.

Kto będzie zatem nowym trenerem Legii? Kandydatów nie brakuje, ale warszawski zespół goni czas, bo przed nim przygotowania do nowego sezonu i rywalizacji w eliminacjach Ligi Europy. Czy dyrektor Michał Żewłakow postawi na któregoś z wolnych Polaków (Urban, Magiera, Vuković) czy będzie to zagraniczny mag (Berg, Bjelica, Polanski, Szpilewski)?

* Henning Berg (57 l.)

Norweg, pracował w Legii, zdobył z nią tytuł. Prowadził AEK Larnaka, teraz ma wrócić do Omonii Nikozja.

* Nenad Bjelica (54 l.)

Chorwat, w Polsce związany był z Lechem. Ostatnio w Dinamie Zagrzeb. Od pół roku bez pracy.

* Aleksiej Szpilewski (37 l.)

Białorusin. Był już łączony z Legią, Lechem czy Rakowem. Pracuje w Arisie Limassol.

* Aleksandar Vuković (46 l.)

Serb. Legenda Legii, miał z nią sukcesy jako piłkarz i trener. Zakończył pracę w Piaście Gliwice.

Miało być przedłużenie umowy, ale nic z tego nie wyszło. Legia w niedzielny wieczór oficjalnie poinformowała o rozstaniu z trenerem Goncalo Feio (35 l.). Kto zastąpi Portugalczyka za sterami w warszawskim klubie?

