- Pan Kazimierz raz dzwoni do mnie. „Panie kolego, mecz mamy” – zaczyna. „Trenerze, strzyka mnie, boli, nie nadaje się do gry” – odpowiedziałem od razu. „Kolega nie jest potrzebny do gry, ale do fotografii” – dodał pan Kazimierz. I ja 400 kilometrów zasuwałem samochodem, żeby zapozować do zdjęcia grupowego. Ale przecież dla reprezentacji wszystko! - zaznacza Tomaszewski.