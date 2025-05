Kazimierz Górski odszedł 19 lat temu. Był kopalnią cytatów, jego słowa towarzyszą nam do dziś

Reprezentacja Polski będzie musiała radzić sobie bez swojego kapitana podczas najbliższych spotkań. Robert Lewandowski ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że nie pojawi się na czerwcowym zgrupowaniu. Oznacza to, że zabraknie go w składzie na mecze przeciwko Mołdawii (6.06) oraz Finlandii (10.06) w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Decyzja ta, choć z pewnością niełatwa dla samego zawodnika i kibiców, została podjęta po konsultacjach i jest podyktowana potrzebą regeneracji.

Lewandowski tłumaczy powody absencji. "Organizm dał sygnał"

W specjalnym wpisie skierowanym do fanów, Robert Lewandowski wyjaśnił przyczyny swojej nieobecności. Podkreślił, że intensywność sezonu klubowego oraz ogólne okoliczności skłoniły go, wspólnie z trenerem, do podjęcia takiej decyzji.

Inter - Barcelona. Jan Tomaszewski: Lewandowski doznał kontuzji przez Flicka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Drodzy kibice! Biorąc pod uwagę okoliczności oraz natężenie sezonu klubowego, wspólnie z trenerem zdecydowaliśmy, że tym razem nie wezmę udziału w czerwcowym zgrupowaniu Reprezentacji Polski. Gra w biało-czerwonych barwach zawsze była dla mnie spełnieniem marzeń, ale czasem organizm dalej sygnał, że trzeba na chwilę odetchnąć. Trzymam mocno kciuki za chłopaków i wierzę, że przed nami jeszcze wiele pięknych chwil oraz celów do zrealizowania. Do zobaczenia niedługo! - napisał Robert Lewandowski na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Decyzja kapitana polskiej kadry, choć może smucić fanów oczekujących jego występów, jest zrozumiała w kontekście niezwykle wymagającego sezonu na poziomie klubowym. Piłkarze grający w czołowych ligach europejskich i regularnie występujący w europejskich pucharach są narażeni na ogromne obciążenia fizyczne i psychiczne. Krótka przerwa i możliwość regeneracji mogą być kluczowe dla utrzymania wysokiej formy w dłuższej perspektywie oraz uniknięcia kontuzji.

Robert Lewandowski: Gra w biało-czerwonych barwach zawsze była dla mnie spełnieniem marzeń

Robert Lewandowski wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego gra z orzełkiem na piersi. Także w swoim najnowszym oświadczeniu zaznaczył: "Gra w biało-czerwonych barwach zawsze była dla mnie spełnieniem marzeń". Te słowa z pewnością uspokoją kibiców, którzy mogliby się obawiać, że absencja jest sygnałem czegoś więcej. Kapitan jasno komunikuje, że jest to jedynie chwilowa przerwa podyktowana potrzebami organizmu.

Warto podkreślić, że jak zaznaczył sam napastnik, decyzja o absencji na czerwcowym zgrupowaniu została podjęta wspólnie z selekcjonerem reprezentacji Polski. Świadczy to o pełnym zrozumieniu sytuacji przez sztab szkoleniowy. Mimo swojej nieobecności na boisku, zawodnik zapewnił o swoim wsparciu dla kolegów z drużyny. - Trzymam mocno kciuki za chłopaków i wierzę, że przed nami jeszcze wiele pięknych chwil oraz celów do zrealizowania - zadeklarował.

