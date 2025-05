i Autor: Photo, Associated Press Robert Lewandowski

Koniec sezonu

Athletic Bilbao - Barcelona RELACJA NA ŻYWO. Ostatni mecz sezonu mistrza Hiszpanii! [WYNIK, LIVE] 25.05.2025

To koniec rozgrywek ligi hiszpańskiej. Podopieczni Hansiego Flicka po ostatnim starciu z Villarreal mogli świętować kolejne mistrzostwo kraju. To trofeum na pewno ma ogromną wartość dla Wojciecha Szczęsnego, który w trakcie sezonu dołączył do drużyny "Dumy Katalonii". Niestety dla Roberta Lewandowskiego jest to prawie niemożliwe, aby dogonić Kyliana Mbappe w klasyfikacji strzelców, ponieważ ma aż 6 bramek straty do Francuza.