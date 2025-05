Stało się, historia dzieje się na naszych oczach. Lewandowski wreszcie walnął „setkę”, a potem poszedł dalej!

Od 30 marca bez gola w LaLiga. Od 9 kwietnia – czyli championsleague’owych bojów z Borussią Dortmund – armata „Lewego” milczała. Tak, walczył w międzyczasie z urazem, a potem – z jego skutkami. Tak, pewnie bolały go odliczane przez kibiców minuty bez trafienia. Pewnie denerwowały medialne sugestie, coraz mocniejsze w ostatnim czasie, że Barcelona szukać powinna nowego egzekutora. Dał jednak w końcu tym opiniom odpór najlepszy z możliwych.

To była 14. minuta spotkania na San Mames. Podanie Fermina Lopeza było pierwszorzędne, ale finalizacja – jeszcze lepsza. Futbolowi eksperci nazywają takie zagranie „sombrerem”: Polak „dzióbnął” piłkę nad reprezentacyjnym hiszpańskim golkiperem. Unai Simon mógł ją tylko odprowadzić wzrokiem do siatki! To była także bramka numer 100. Katalończyków w tym sezonie ligowym!

🇵🇱 𝐑⚽️⚽️⚽️𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝟏𝟎𝟎𝐖𝐒𝐊𝐈! 💯Tak padła setna bramka polskiego snajpera w barwach FC Barcelony! 👇😍Historyczny wyczyn! 👏 Oglądamy i pękamy z dumy! 🥹 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/L3LRhwQDly— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 25, 2025

To była ta wyczekiwana, wytęskniona setna bramka Lewandowskiego dla Barcelony. Stał się w ten sposób piątym w historii futbolu graczem, który trzycyfrową liczbę goli zdobył dla trzech różnych klubów (w jego przypadku - także dla Borussii Dortmund i Bayernu Monachium). Widać było, że wraz z tym trafieniem z serca Polaka spadł wielki i ciężki kamień!

Potwierdzeniem tego była swoboda, z jaką za chwilę polski supersnajper podwyższył prowadzenie! To znów był Lewandowski, którego piłka w polu karnym szuka, któremu spada na nosek. Tak się stało po niespełna 180 sekundach od pierwszego trafienia. Raphinha wrzucał z rogu, a Unai Gomez przedłużał tak nieszczęśliwie, że naszemu rodakowi wystarczyło na 3. metrze przystawić do piłki głowę, by wpakować ją do siatki!

𝐒𝐙𝐘𝐁𝐊𝐈 𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓 🇵🇱 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! 🎯🎯Snajper Blaugrany świetnie odnalazł się w polu karnym i trafił do siatki z najbliższej odległości! ⚽️ #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/6WjByQt5CZ— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 25, 2025

W tym momencie Lewandowskiemu brakuje jeszcze do Mbappe... czterech bramek. Niemożliwe stało się... jakby ciut miej niemożliwe. Relacja tekstowa z meczu na sport.se.pl.