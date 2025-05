i Autor: Photo, Associated Press Robert Lewandowski

Szkoda

Robert Lewandowski nie krył rozczarowania. Czuł, że mógł zrobić więcej

Robert Lewandowski dubletem zakończył sezon 2024/25. Polak tym samym zdobył w tym sezonie 42 bramki dla Barcelony we wszystkich rozgrywkach, 27 bramek w lidze hiszpańskiej, a łącznie dla katalońskiego klubu trafił już 101 razy. Po zakończeniu spotkania z Athletikiem Bilbao Lewandowski udzielił wywiadu stacji Eleven Sports. Choć miał powody do zadowolenia, bo przekroczył barierę 100 bramek, to nie krył rozgoryczenia innym wynikiem.