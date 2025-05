i Autor: AP Photo, Cyfrasport Jacek Ziober, Robert Lewandowski

Wokół decyzji "Lewego"

Lewandowski nie dotrze na mecze reprezentacji. Ekspert się nie patyczkuje z kapitanem

Już za tydzień, 2 czerwca, rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski przed towarzyskim meczem z Mołdawią (6.06., Chorzów) i eliminacyjnym spotkaniem z Finlandią (10.06., Helsinki). Kibiców Biało-Czerwonych w poniedziałek zaszokował kapitan kadry, Robert Lewandowski. We wpisie w mediach społecznościowych poinformował, że nie weźmie udziału w obu potyczkach! - Nie jest to postawa fair w stosunku do kolegów z reprezentacji – jasno i krótko ocenia Jacek Ziober.