Sensacyjne powołanie trenera Probierza

Oskar Repka, wyróżniający się pomocnik pierwszoligowego GKS Katowice, znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera Michała Probierza na nadchodzące mecze reprezentacji Polski. To dla niego pierwsze takie wyróżnienie w karierze i spore zaskoczenie dla wielu obserwatorów polskiej piłki. Repka ma za sobą bardzo udany premierowy sezon w PKO BP Ekstraklasie, w którym rozegrał 33 mecze i strzelił osiem goli, co jest imponującym wynikiem dla gracza środka pola.

Repka o powołaniu: Wielka duma i zniecierpliwienie

W rozmowie z Kanałem Sportowym, świeżo upieczony reprezentant Polski nie krył emocji związanych z powołaniem. Podkreślił, że możliwość znalezienia się w gronie najlepszych polskich piłkarzy to dla niego ogromny zaszczyt.

- Na pewno wielka duma znaleźć się z takimi zawodnikami na tym powołaniu - powiedział Oskar Repka. - Teraz będzie okazja, żeby zaprezentować się na boisku i to weryfikuje. Jestem zniecierpliwiony i czekam do poniedziałku - dodał pomocnik katowiczan, mając na myśli rozpoczęcie zgrupowania kadry.

Probierz poinformował asa GKS o nominacji do kadry

To pokazuje, z jak wielkim entuzjazmem podchodzi do nowego wyzwania. Piłkarz GKS Katowice opowiedział również, w jaki sposób dowiedział się o tej radosnej nowinie. Jak się okazało, informację przekazał mu osobiście sam selekcjoner.

- Wczoraj trener Probierz do mnie zadzwonił i poinformował jaka sytuacja. Oczywiście mój pierwszy trener wiedział o sytuacji. Wczoraj byłem w klubie, więc dostałem gratulacje od swojego trenera - zdradził kulisy powołania Repka.

Debiutant chce udowodnić swoją wartość na boisku

Mimo ogromnej radości, Oskar Repka twardo stąpa po ziemi. Zdaje sobie sprawę, że powołanie to dopiero pierwszy krok, a prawdziwa weryfikacja jego umiejętności nastąpi na treningach i, być może, podczas meczów. Pomocnik jest zdeterminowany, by wykorzystać daną mu szansę.

- Wszystko przede mną, tak naprawdę - wyznał Repka w Kanale Sportowym. - To boisko mnie zweryfikuje. To, co pokazałem w ekstraklasie i pierwszoligowych boiskach, jest trochę nieważne. Teraz muszę to udowodnić z reprezentacją, to czy na treningach, trenerowi pokazać i później w meczu oczywiście - stwierdził ambitnie.

Trzeba cały czas iść do przodu

Zapytany o klucz do swojego rozwoju i ostatniego sukcesu, Repka podkreślił znaczenie ciężkiej pracy i pewności siebie.

- To jest piłka, nie ma co oczekiwać, a trzeba cały czas iść do przodu - tłumaczył pomocnik GKS. - Nie patrzeć na to, co było za mną czy za kimś. Trzeba cały czas rozwijać się i iść do przodu, stawiać te kolejne kroki. Może nie progres, ale wszedłem do ekstraklasy i się nie bałem. Słyszałem te głosy z boku, że taki duży zawodnik, że to I liga OK. Ale ja się nie bałem. Może nie progres, ale ta pewność siebie przekonała mnie, żeby zrobić ten kolejny krok - wyjaśnił sensacyjny debiutant w reprezentacji Polski.

Powołania trenera Michała Probierza:

Bramkarze:

M. Bułka (Nicea), M. Kochalski (Karabach), B. Mrozek (Lech), Ł. Skorupski (Bologna);

Obrońcy:

J. Bednarek (Southampton), B. Bereszyński (Sampdoria), M. Cash (Aston Villa), P. Dawidowicz (Hellas), J. Kiwior (Arsenal), M. Skrzypczak (Jagiellonia), S. Walukiewicz (Torino), M. Wieteska (PAOK);

Pomocnicy:

M. Bogusz (Cruz Azul), P. Frankowski (Galatasaray), K. Grosicki (Pogoń), J. Kamiński (Wolfsburg), J. Moder (Feyenoord), M. Oyedele (Legia), J. Piotrowski (Ludogorec), O. Repka (GKS), B. Slisz (Atlanta), S. Szymański (Fenerbahce), N. Zalewski i P. Zieliński (obaj Inter);

Napastnicy:

A. Buksa (Midtjylland), K. Piątek (Basaksehir), K. Świderski (Panathinaïkos)

