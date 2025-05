Spis treści

Sousa pokazał pełnię umiejętności

Portugalczyk był gwiazdą sezonu. Jednak nie wiadomo, czy w następnej edycji będzie dalej zawodnikiem mistrza Polski.

- Świetny piłkarz, na pewno będziemy się cieszyć jak zostanie - powiedział Karol Klimczak w Canal+ Sport. - Wiemy jakie jest życie piłkarskie. W tym sezonie był oczywistym liderem. Czekaliśmy na taki jego sezon, żeby pokazał pełnię swoich umiejętności. Ma swoje plany i pewnie dużo propozycji. Miał bardzo dobre liczby. Do tego świetny człowiek.

Lech Poznań z dziewiątym tytułem mistrza Polski! Zwycięstwo Rakowa Częstochowa nie miało znaczenia, Sousa bohaterem

Ali Gholizadeh z golem stadiony świata

Prezes zarządu mówił także o kluczowych bramkach w tym sezonie. Wspomniał o trafieniu Ali Gholizadeha w meczu z Legią, który zapewnił wygraną w stolicy. Drugim trafieniem była bramka Mario Gonzaleza, dająca remis w starciu z GKS Katowice.

- Ciężki wybór, bo obydwa momenty trudne, spektakularne, kamienie milowe - przekonywał Klimczak w Canal+ Sport. - Ali strzelił gola stadiony świata. W powtórkach oglądałem go ze 30 razy. Z GKS ciągle gonimy wynik, czas ucieka, patrzysz na zegarek i święty Antonio i superMario, który daje nam remis. Dwie megaważne bramki. To były gole najważniejsze w sezonie plus dziś bramka, która daje nam mistrzostwo Polski.

Dramat Ewy Pajor. Sensacja w Lizbonie. Piłkarki Arsenalu lepsze w finale od Barcelony

Wielki sukces Lecha

Dla Lecha to dziewiąte mistrzostwo Polski w historii.

- Wielki sukces, kolejny tytuł - powiedział prezes zarządu Karol Klimczak w Canal+ Sport. - Bardzo trudny sezon, walka do ostatnie kolejki, wielkie napięcie. Pokazaliśmy, że na samym końcu jesteśmy najlepsi. Ostatnie trzy mecze były na wielkim napięciu. Ostatnie 20 minut z Piastem będzie wspominane przez długie lata. Takie napięcie i nerwy. Jeszcze różnie mogło być, bo się zakotłowało. Świetny doping i atmosfera.

Klątwa znów dopadła Ewę Pajor! Barcelona gorsza od Arsenalu w finale Ligi Mistrzyń!

Wielka euforia w Poznaniu. Lech wygrał 1:0 z Piastem w 34. kolejce PKO BP Ekstraklasy i przypieczętował mistrzostwo Polski. Wkład w ten sukces miał Afonso Sousa, który zdobył zwycięską bramkę. To była jego bramka numer 13 w tym sezonie. Czy będzie piłkarzem sezonu?

𝐀𝐅𝐎𝐍𝐒𝐎 𝐒𝐎𝐔𝐒𝐀! ⚽🇵🇹 TEN GOL DAŁ LECHOWI MISTRZOSTWO POLSKI! 🏆 pic.twitter.com/wwnQTVZWX1— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 24, 2025

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie

Sonda Jak Lech Poznań wypadnie w Europie? Awansuje do fazy grupowej Ligi Mistrzów Awansuje do fazy grupowej Ligi Europy Awansuje do fazy grupowej Ligi Konferencji Nie awansuje w ogóle do fazy grupowej