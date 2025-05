FC Barcelona - Arsenal Londyn RELACJA NA ŻYWO. Fura szczęścia piłkarek Barcelony! Bramka Arsenalu anulowana

Finał Ligi Mistrzyń UEFA

FC Barcelona - Arsenal Londyn 0:0 (0:0)

Bramki:

FC Barcelona: Coll - Batle, Paredes, Leon, Rolfo - Bonmati, Guijarro, Putellas - Graham, Pajor, Pina

Arsenal Londyn: van Domselaar - Fox, Williamson, Catley, McCabe - Little, Leonhardsen-Maanum, Caldentey - Kelly, Russo, Foord.

Na żywo FC Barcelona - Arsenal Londyn 35' Szybka kontra Arsenalu zakończona faulem. Faulowana przy bocznej linii Fox 34' Dobra akcja Barcy, ale tylko rzut rożny 30' Strzał Aitany, ale w środek bramki Arsenalu 30' Barcelona pod ścianą, cały czas to ekipa z Londynu wyprowadza atak! Ogrom emocji w Lizbonie! 26' Arsenal z kolejną próbą ataku na połowie Barcelony, znakomita parada bramkarki "Blaugrany! 23' Fura szczęścia Barcelony! Gol nie zostaje uznany! 22' Goooooool! Samobójcze trafienie piłkarki Barcelony! 17' Barcelona z kolejnym atakiem, niestety nie udało się zmienić rezultatu tego spotkania po tej akcji. 15' Arsenal pokazuje, że nie znalazł się w finale przypadkiem. Piłkarki też mają swoje szanse w polu karnym Barcelony! 11' Było gorąco pod bramką Arsenalu! Barcelona była blisko, aby wykorzystać przewagę. 7' Bramkarka Arsenalu wyszła dość daleko do piłki, ale na szczęście dla "Kanonierek" nie zakończyło się to bramką. 4' Szybko został zażegnany atak piłkarek Arsenalu! Znakomita gra w obronie Barcelony! 1' Zaczynamy! Faworytkami tego spotkania są piłkarki Barcelony. Przed nami uroczystości przed meczem finału Ligi Mistrzyń! Oto wyjściowa XI Barcelony: 𝐀𝐋𝐈𝐍𝐄𝐀𝐂𝐈𝐎́ ✨#ArsenalBarça | #uwcl pic.twitter.com/E90qAnyCcU — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) May 24, 2025 Minuty dzielą nas od rozpoczęcia finału Ligi Mistrzyń! Czy Ewa Pajor będzie bohaterką "Dumy Katalonii"? Witamy w naszej relacji na żywo z finału Ligi Mistrzyń UEFA FC Barcelona - Arsenal Londyn. Początek finału o godzinie 18.

Mecz Arsenal - FC Barcelona w finale Ligi Mistrzyń rozpocznie się dzisiaj o godzinie 18:00 na Estadio Jose Alvalade w Lizbonie. Piłkarzom Barcelony nie udało się awansować do finału Ligi Mistrzów. Za to ich koleżanki ponownie powalczą o to prestiżowe trofeum. Polscy kibice będą ściskać kciuki za Ewę Pajor. Najlepsza polska piłkarka nożna przed tym sezonem trafiła do Barcelony i w barwach "Dumy Katalonii" wywalczyła już mistrzostwo Hiszpanii i została królową strzelczyń z 25 golami na koncie. W Lidze Mistrzyń Pajor też była skuteczna - na drodze do finału strzeliła sześć bramek.

Ewa Pajor w karierze zaliczyła już cztery przegrane finały Ligi Mistrzyń, jeszcze w barwach VfL Wolfsburg. - Wierzę, że teraz sięgnie po to trofeum – mówi „Super Expressowi” trenerka aktualnych mistrzyń Polski z Katowic, była reprezentantka kraju, Karolina Koch. - Arsenal to co prawda wicemistrz Anglii z tego sezonu, ale skoro Barca w półfinale tak pewnie – dwa razy po 4:1 – ograła mistrzynie, Chelsea, to będzie zdecydowanym faworytem finału. To najlepsza drużyna Europy, więc cieszmy się, że jej gwiazdą – w otoczeniu wielu innych gwiazd - jest Polka! I to Polka, która – dzięki swemu talentowi, umiejętności odnajdywania się w polu karnym – potrafi zrobić świetny użytek z tego, że ma tak świetne partnerki w drużynie.