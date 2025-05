Poznań dziś nie zaśnie! Trofeum mistrzowskie już w rękach piłkarzy @LechPoznan! 🏆📺 Feta trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/duXDZZC2Y1— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 24, 2025

Sousa ze złotą główką

Lech był zdeterminowany, aby nie popełnić błędu w ostatniej kolejce. Może nie było to wielkie spotkanie w jego wykonaniu, ale najważniejszy było zwycięstwo. I to zostało osiągnięte, bo w końcówce pierwszej połowy Afonso Sousa uradował poznańskich kibiców. Wyskoczył przed obrońców i strzałem głową pokonał bramkarza gliwiczan. To właśnie była złota bramka, która przypieczętowała mistrzostwo Polski dla Lecha. To dziewiąty laur w dziejach klubu. W całym spotkaniu Kolejorz oddał jeden celny strzał. jednak to nie ma znaczenia, bo przekuł się on na wspomniany tytuł.

Wzruszony bramkarz Mrozek

- Całe życie mi przeleciało przed oczami - mówił wzruszny Bartosz Mrozek w Canal+ Sport.

W rozmowie towarzyszył mu rezerwowy bramkarz, Filip Bednarek. - Takie mecze się zapomina, najważniejszy jest efekt końcowy - tłumaczył Bednarek. - Nieważne jak wyglądał, ale zakończył się happy endem. Żegnam się z Kolejorzem i żegnam się tytułem mistrza polski. Smakuje on lepiej niż ten z 2022 roku. schowałem ego do kieszeni.

Mistrz, mistrz Kolejorz!

W szatni była wielka radość i śpiewy: Mistrz mistrz Kolejorz! Przemawiał trener Niels Frederiksen, a także prezes Piotr Rutkowski. Po spotkaniu odbyła się ceremonia wręczenia złotych medali dla nowych mistrzów Polski. Afonso Sousa na fetę założył portugalską flagę. Piłkarze otrzymywali złote medale. Jako ostatni medal odebrał Ishak w towarzystwie synów. To właśnie on zebrał największą owację sposród piłkarzy Kolejorza. A potem Szwed podniósł puchar do góry przy przeboju zespłu Queen "We are the Champions. LECH POZNAŃ mistrzem Polski po raz dziewiąty w historii.

Feta rozpoczęta, a my mamy już pierwsze rozmowy z nowymi mistrzami! 🏆💪📺 Nasza relacja z fety trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/X5f23TNHuL— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 24, 2025