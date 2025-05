i Autor: Cyfrasport Marek Papszun

Lech Poznań z mistrzostwem Polski! Zwycięstwo Rakowa nie miało znaczenia. Dziewiąty tytuł "Kolejorza"

To była walka do ostatniej akcji. Piłkarze Rakowa Częstochowa szybko przejęli inicjatywę w starciu z Widzewem i prowadzili 2:0 po rzucie karny w pierwszej części spotkania oraz błyskawicznym trafieniu na początku drugiej odsłony. Niestety dla kibiców z Częstochowy nie zakończyło się to happy endem, ponieważ w starciu Lecha Poznań z Piastem Gliwice górą był “Kolejorz”, który tym samym przypieczętował mistrzostwo Polski, wygrywając 1:0 z gliwicką drużyną.