Oskar Repka o powołaniu do kadry. Padły słowa o dumie, niecierpliwości i pewności siebie

Spis treści

Lewandowski: Przed nami jeszcze wiele pięknych chwil

Gwiazdor Barcelony o tym, że nie przyjedzie na zgrupowanie przed meczami z Mołdawią i Finlandią poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Drodzy kibice! Biorąc pod uwagę okoliczności oraz natężenie sezonu klubowego, wspólnie z trenerem zdecydowaliśmy, że tym razem nie wezmę udziału w czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski - napisał Robert Lewandowski na swoich profilach w mediach społecznościowych. - Gra w biało-czerwonych barwach zawsze była dla mnie spełnieniem marzeń, ale czasem organizm dalej sygnał, że trzeba na chwilę odetchnąć. Trzymam mocno kciuki za chłopaków i wierzę, że przed nami jeszcze wiele pięknych chwil oraz celów do zrealizowania. Do zobaczenia niedługo! - wyjaśnił kapitan polskiej kadry.

Michał Probierz skomentował nieobecność Lewandowskiego na zgrupowaniu kadry. Zero kontrowersji?

Bąk: Nikt Roberta nie zmusi

Były kapitan kadry Jacek Bąk nie ukrywał, że ta informacja go zaskoczyła. Jednak uważa, że nikt nie zmusi Roberta do tego, aby uczestniczył w zgrupowaniu ekipy Biało-czerwonych.

- Robert najlepiej wie, jak się czuje, czego potrzebuje - powiedział Jacek Bąk w rozmowie z Super Expressem. - Jednak na siłę nikt go nie zmusi, żeby przyjechał na zgrupowanie. Nie jestem w jego głowie, choć jest to pewnego rodzaju zaskoczenie, że zabraknie go w kadrze - dodał.

Nie ma taryfy ulgowej dla Roberta Lewandowskiego. Kibice ostro o zawodniku Barcelony

Bąk: Będziemy musieli sobie radzić bez kapitana

W czerwcu reprezentacja Polski zagra dwa mecze. Najpierw zmierzy się w towarzyskim spotkaniu z Mołdawią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Kluczowe jednak dla polskiej drużyny będzie wyjazdowe starcie w Helsinkach z Finlandią, bo to walka o punkty w eliminacjach mistrzostw świata 2026.

- Ja wychodzę z założenia, że gram dopóki mogę, a jak padnę to mnie zniosą - tłumaczył Bąk w rozmowie z naszym portalem. - Na pewno przydałby się z Finlandią, bo ten mecz trzeba będzie wybiegać i wyszarpać. Ale będziemy musieli sobie radzić bez kapitana - podsumował.

Zbigniew Boniek uderza w Roberta Lewandowskiego. Nie spodobało mu się to, co zrobił! „Chciałby wydłużyć wakacje”

Powołania trenera Michała Probierza:

Bramkarze:

M. Bułka (Nicea), M. Kochalski (Karabach), B. Mrozek (Lech), Ł. Skorupski (Bologna);

Obrońcy:

J. Bednarek (Southampton), B. Bereszyński (Sampdoria), M. Cash (Aston Villa), P. Dawidowicz (Hellas), J. Kiwior (Arsenal), M. Skrzypczak (Jagiellonia), S. Walukiewicz (Torino), M. Wieteska (PAOK);

Surowa ocena decyzji Lewandowskiego. Michał Listkiewicz odwołał się do wielkiej legendy

Pomocnicy:

M. Bogusz (Cruz Azul), P. Frankowski (Galatasaray), K. Grosicki (Pogoń), J. Kamiński (Wolfsburg), J. Moder (Feyenoord), M. Oyedele (Legia), J. Piotrowski (Ludogorec), O. Repka (GKS), B. Slisz (Atlanta), S. Szymański (Fenerbahce), N. Zalewski i P. Zieliński (obaj Inter);

Napastnicy:

A. Buksa (Midtjylland), K. Piątek (Basaksehir), K. Świderski (Panathinaïkos)

Lewandowski nie dotrze na mecze reprezentacji. Ekspert się nie patyczkuje z kapitanem

- Ja wychodzę z założenia, że gram dopóki mogę, a jak padnę to mnie zniosą - tłumaczył Jacek Bąk w rozmowie z naszym portalem. - Na pewno przydałby się z Finlandią, bo ten mecz trzeba będzie wybiegać i wyszarpać. Ale będziemy musieli sobie radzić bez kapitana.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie

Sonda Czy Robert Lewandowski powinien zakończyć reprezentacyjną karierę? Tak Nie Trudno powiedzieć