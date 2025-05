Zbigniew Boniek uderza w Roberta Lewandowskiego. Nie spodobało mu się to, co zrobił! „Chciałby wydłużyć wakacje”

Lewandowski nie przyjedzie na kadrę. „Trzeba na chwilę odetchnąć”

Robert Lewandowski ogłosił, że nie weźmie udziału w czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Kapitan kadry poinformował o tym w mediach społecznościowych, podkreślając, że decyzja została podjęta wspólnie z selekcjonerem Michałem Probierzem i wynika z potrzeby odpoczynku po intensywnym sezonie klubowym. „Organizm daje sygnał, że trzeba na chwilę odetchnąć” – napisał Lewandowski, zapewniając jednocześnie, że kibicuje kolegom z drużyny i nadal pozostaje zaangażowany w cele reprezentacji.

Lewandowski kończy sezon w Barcelonie z dorobkiem 42 bramek we wszystkich rozgrywkach. Choć zdobył mistrzostwo i krajowy puchar, wiosną miał kłopoty zdrowotne – m.in. uraz mięśniowy, który wykluczył go z kilku spotkań.

To kolejna absencja 37-letniego napastnika w reprezentacji – ostatnią był listopadowy brak powołania z powodu kontuzji pleców. W jego miejsce na boisku zapewne zobaczymy Karola Świderskiego, który w marcowych spotkaniach eliminacyjnych z Litwą i Maltą zdobył trzy gole.

Boniek uderza w Lewandowskiego: Chciałby wydłużyć wakacje

Zbigniew Boniek zdecydował się wbić szpilkę Robertowi Lewandowskiemu. W programie „Prawda Futbolu” przypomniał, że zdarzało mu się przyjechać na kadrę, nawet, gdy konieczne było kilka przesiadek.

- Barcelona nie gra w klubowym mundialu, przepraszam. Czyli on chciałby sobie wydłużyć wakacje. Kapitan reprezentacji - nie wydaje mi się by w ostatnim miesiącu grał 90 minut w każdym meczu. Wydaje mi się, że częściej był na ławce i mniej był wykorzystany. Robert i trener są przekonani, że sobie dadzą radę bez Roberta. Robert ma 37 lat, chce troszeczkę odpocząć. Jeśli chodzi o mnie - ja bym tak nie zrobił. Robert tak zrobił i ja to szanuję. Nie mnie jest ciągle na tym polskim rynku kreować polemiki. Nie jest to gest, który mi się strasznie podoba – przyznał Boniek.

Kiedy mecze reprezentacji Polski w czerwcu?

Biało-czerwoni rozpoczną zgrupowanie 2 czerwca w Katowicach. W planie są dwa mecze: 6 czerwca z Mołdawią na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz 10 czerwca z Finlandią w Helsinkach – oba w ramach eliminacji MŚ 2026. Spotkanie z Mołdawią będzie też oficjalnym pożegnaniem z kadrą Kamila Grosickiego.

Powołania na czerwcowe zgrupowanie mają zostać ogłoszone we wtorek. Z uwagi na finał Ligi Mistrzów, który 31 maja rozegrają Inter Mediolan i PSG, nie jest jeszcze jasne, czy do kadry dołączą w terminie m.in. Piotr Zieliński i Nicola Zalewski.

Grzegorz Krychowiak: Lewandowski i Szczęsny są niesamowici! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.