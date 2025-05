Mateusz Borek krytykuje Lewandowskiego za rezygnację z czerwcowego zgrupowania: "To o jeden most za daleko"

Jan Tomaszewski szczerze o problemach ze zdrowiem! Zdradził, na co dostał zgodę od lekarzy

- Twierdzę, że Lewy już kilka miesięcy temu zaplanował, że nie weźmie udziału w zgrupowaniu reprezentacji i w meczu z Finlandią – napisał Kucharski i dodał: - Za Michała Probierza nie będzie się poświęcał, ale pokazuje stosunek do wszystkich: kolegów z drużyny, kibiców etc. Oczywiście tłumaczeniem będzie, że już dla was dużo zrobiłem – dodał.

Cezary Kucharski ostro o Robercie Lewandowskim

Kucharski i Lewandowski sądzą się od kilku lat. W środę w sądzie w Warszawie ważna rozprawa – odsłuchanie nagrań rozmów obu panów.

- „Kapitan opuszcza statek ostatni” Robert Lewandowski zrobił sobie urlop i nie przyjedzie na reprezentację. Mam nadzieję,że nie stchórzy z konfrontacji ze mną w sądzie rzuconych oskarżeń. Jutro o g.10 (wpis z wtorku – red) w sądzie zacznie się odsłuchiwanie fragmentów nagrań rozmów, które latami skrycie robił. Zainteresowane media informuję ,że ilość miejsc na sali ograniczona – zaznaczył Kucharski.

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski w poniedziałkowe popołudnie poinformował, że nie weźmie udziału w czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Powodem nie jest kontuzja, ale – jak to poinformował piłkarz – zmęczenie. Oto oświadczenie Roberta Lewandowskiego:

Kibice ocenili decyzję Roberta Lewandowskiego. Nie mieli dla niego litości! Złe wieści

- Drodzy kibice! Biorąc pod uwagę okoliczności oraz natężenie sezonu klubowego, wspólnie z trenerem zdecydowaliśmy, że tym razem nie wezmę udziału w czerwcowym zgrupowaniu Reprezentacji Polski. Gra w biało-czerwonych barwach zawsze była dla mnie spełnieniem marzeń, ale czasem organizm dalej sygnał, że trzeba na chwilę odetchnąć. Trzymam mocno kciuki za chłopaków i wierzę, że przed nami jeszcze wiele pięknych chwil oraz celów do zrealizowania. Do zobaczenia niedługo! - napisał Robert Lewandowski na swoich profilach w mediach społecznościowych.