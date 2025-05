Kibice ocenili decyzję Roberta Lewandowskiego. Nie mieli dla niego litości! Złe wieści

Mateusz Borek krytykuje Lewandowskiego za rezygnację z czerwcowego zgrupowania: "To o jeden most za daleko"

Probierz o postawie Lewandowskiego: Trzeba to zrozumieć

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz odniósł się do decyzji Roberta Lewandowskiego o rezygnacji z udziału w czerwcowym zgrupowaniu kadry, podkreślając, że należy ją zrozumieć i uszanować. Jak zaznaczył podczas Gali Ekstraklasy w Warszawie, piłkarz rozegrał w sezonie około czterech tysięcy minut i potrzebuje odpoczynku. - Tak czasami w życiu bywa. Jeżeli ktoś rozegrał cztery tysiące minut, to trzeba to zrozumieć. Życie trenera składa się z wielu różnych sytuacji. Tutaj mogę tylko życzyć mu powodzenia - powiedział Probierz.

Selekcjoner dodał również, że Robert Lewandowski pozostaje niezwykle ważną postacią w polskim futbolu: - Wiemy, że Robert jest naszym dobrem narodowym i obyśmy w przyszłości dalej mogli z niego korzystać – dodał.

Kapitan reprezentacji wcześniej poinformował, że decyzja o opuszczeniu zgrupowania była wspólna i wynikała z przemęczenia po intensywnym sezonie klubowym. Z Barceloną zdobył mistrzostwo i puchar Hiszpanii, a sam zakończył sezon z 27 bramkami w La Liga.

Niestety, tyle wyrozumiałości, co selekcjoner Probierz nie mieli kibice reprezentacji Polski. Podczas programu „Futbologia Przemka Ofiary” widzowie wzięli udział w specjalnej ankiecie „Jak oceniacie decyzję Lewandowskiego o nieprzyjechaniu na kadrę?”.

Widzowie byli mocno podzieleni, ale aż 54% nie ukrywało, że oceniają to źle. 29% widzów stwierdziło, że to dobra decyzja, a pozostali wskazali opcję „obojętnie”.

W kolejnej ankiecie ponad połowa (55%) widzów stwierdziła, że ewentualna porażka z Finlandią nie będzie winą Roberta Lewandowskiego.

Kiedy mecze reprezentacji Polski w czerwcu?

Zgrupowanie kadry rozpocznie się 2 czerwca w Katowicach. W planie są dwa mecze eliminacyjne do MŚ 2026: 6 czerwca z Mołdawią na Stadionie Śląskim oraz 10 czerwca z Finlandią w Helsinkach. Spotkanie z Mołdawią będzie też oficjalnym pożegnaniem Kamila Grosickiego z drużyną narodową.

Lista powołanych zawodników ma zostać ogłoszona we wtorek przed południem. Na razie nie wiadomo, czy wszyscy kluczowi piłkarze pojawią się na czas — niektórzy, jak Piotr Zieliński czy Nicola Zalewski, są jeszcze przed finałem Ligi Mistrzów, który rozegrany zostanie 31 maja.