Jan Tomaszewski szczerze o problemach ze zdrowiem! Zdradził, na co dostał zgodę od lekarzy

W ostatnich dniach informowaliśmy o trudnych chwilach Jana Tomaszewskiego. Legendarny polski piłkarz trafił do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi. Stamtąd głosował w wyborach prezydenckich i na szczęście dość szybko opuścił placówkę i mógł wrócić do domu. We wtorkowej „Futbologii Przemka Ofiary” opowiedział na samym początku o tym, co dokładnie działo się z jego zdrowiem.

- Nerki przestały pracować, bo pojawił się krwiak. Zrobiono mi takie zabiegi, po których wznowiły pracę. Zaczęło to pracować normalnie i, przepraszam, że tak to nazwę, wyskrobali mi ten zakrzep. Dializa przeczyściła mi nerki i po tygodniu wstałem. Jestem zmęczony fizycznie, ale psychicznie jestem do dyspozycji – powiedział Tomaszewski.

Jan Tomaszewski w rozmowie z „Super Expressem” opowiedział widzom, co obecnie dzieje się z jego stanem zdrowia. Słynny bramkarz musi przechodzić rehabilitację, ale na szczęście pozwolono mu rozmawiać o futbolu.

- Byłem dzisiaj na pierwszej konsultacji. Trzy miesiące rehabilitacji w domu. Leżąc w domu, odleżałem sobie nogi. Robię wszystko, żeby wrócić fizycznie do siebie jak najszybciej. Mam pełne pozwolenie, żeby dzielić się sprawami piłkarskimi. Nie jestem zmęczony, choć mam pełne prawo, bo było ciężko – dodał.

Jan Tomaszewski – osiągnięcia

Jan Tomaszewski to słynny polski piłkarz, który grał na pozycji bramkarza. Sięgał z reprezentacją Polski po srebro igrzysk olimpijskich w Montrealu. Z kadrą zajął też trzecie miejsce na mistrzostwach świata w piłce nożnej w 1974 roku.

W trakcie kariery klubowej reprezentował Śląsk Wrocław, Legię Warszawa, ŁKS, Hercules Alicante czy Beerschot VAC.