Robert Lewandowski poinformował, że nie weźmie udziału w czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, tłumacząc swoją absencję zmęczeniem po wyczerpującym sezonie. Ta decyzja spotkała się z ostrą krytyką ze strony Jana Tomaszewskiego, który nie szczędził gorzkich słów pod adresem kapitana biało-czerwonych.

Tomaszewski: "Nie godzę się z tym!"

Były reprezentant Polski nie kryje swojego zdziwienia i rozczarowania postawą napastnika.

- To chyba pierwszy przypadek, że najpierw przed meczem ze Szkocją zawodnik wysyła jakieś zwolnienie lekarskie, a niedługo później informuje, że jest zmęczony i nie zagra. Przepraszam, ale ja się z tym nie godzę - uważa Tomaszewski. Podkreśla on, że rola kapitana to nie tylko przywilej, ale przede wszystkim obowiązek bycia z drużyną, zwłaszcza w kontekście budowania zespołu.

- Do tej pory, poza tym wyskokiem ze Szkocją, Robert sprawdzał się kapitalnie jako kapitan - przyznaje, dodając, że drużyna go akceptowała. - Była nawet taka sytuacja, że w którymś meczu Zieliński chciał oddać mu opaskę. Bo drużyna go akceptowała - wspomina.

Inter - Barcelona. Jan Tomaszewski: Lewandowski doznał kontuzji przez Flicka

Jednak obecna sytuacja, zdaniem Tomaszewskiego, wymaga radykalnych kroków, jeśli Lewandowski nie zmieni swojego postanowienia.

- Jeszcze mam naprawdę nadzieję na to, że Robert zmieni zdanie i przyjedzie dla konsolidacji zespołu, przyjedzie dla mobilizacji tych chłopców. Ale jeśli tak się nie stanie, to selekcjoner powinien odebrać mu opaskę kapitana - stanowczo stwierdza Tomaszewski.

Tomaszewski: Probierz powinien odebrać Lewandowskiemu opaskę!

Kapitan musi być z drużyną, nawet jeśli nie gra Jan Tomaszewski argumentuje, że obecność lidera, nawet jeśli nie jest on w pełni sił do gry, ma kluczowe znaczenie dla morale i jedności zespołu.

- Robert niekoniecznie jest potrzebny do gry w tych dwóch meczach. Ale bardziej do tego, żeby być z drużyną - podkreśla. Stawia przy tym pytanie o postawę innych wielkich piłkarzy w podobnych sytuacjach.

- Ja wiem, że jest to najlepszy piłkarz w historii, ale czy coś takiego zrobiłby Ronaldo, Modrić, Neymar, czy Messi? - pyta retorycznie. - Coś nieprawdopodobnego. Ronaldo jak będzie powołany, to dla niego niemożliwe, żeby nie przyjechać - kontynuuje, wskazując na przykład portugalskiej gwiazdy.Legendarny bramkarz przywołuje również postawę Zlatana Ibrahimovicia.

- W meczu ze Szwecją, kiedy graliśmy z nimi w barażach, zagrał Ibrahimović, a miał chyba 40 lat. Jak szło źle Szwedom, bo przegrywali, wszedł na boisko. Nic nie zrobił, ale chciał pomóc. Tego oczekiwałbym od Roberta - zaznacza Tomaszewski. Na koniec stawia jeszcze jedno, wymowne pytanie, sugerując inne priorytety napastnika: - Robert, gdyby był finał Ligi Mistrzów z PSG, czy grałbyś to spotkanie? - zastanawia się.