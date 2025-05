Prezes PZPN Cezary Kulesza powitał prezydenta UEFA. Mamy zdjęcia! [GALERIA]

We wtorek do Wrocławia dotarł prezes UEFA Aleksander Čeferin. Słoweniec przyleciał do Polski, wszystko na to wskazuje, prywatnym samolotem. Do Wrocławia sprowadza go oczywiście finał Ligi Konferencji na Stadionie Śląska. Na lotnisku we Wrocławiu przywitał go prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.

ZOBACZ TEŻ: Czy Pogoń Szczecin straci wielką gwiazdę? Zapytaliśmy Koulourisa o transfer, padł tekst o telefonach

Niedawno też był w Polsce

To nie pierwsza wizyta Čeferina w naszym kraju. Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku był on gościem honorowym uroczystej gali z okazji 105-lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej, która odbyła się w Warszawie. Wtedy również nie szczędził ciepłych słów pod adresem polskiej piłki i wyraził uznanie dla organizacyjnych starań PZPN.

Finał w stolicy Dolnego Śląska to ogromny prestiż dla Polski. Spotkanie pomiędzy Betisem a Chelsea zapowiada się ekscytująco. Na stadionie Śląska Wrocław spotkają się drużyny, które w ćwierćfinale pokonał polskich przedstawicieli: Betis ograł Jagiellonię, a Chelsea wygrała dwumecz z Legią Warszawa.

ZOBACZ TEŻ: Niels Frederiksen nie owija w bawełnę na pytanie o Ligę Mistrzów. Mocna deklaracja trenera Lecha Poznań

Znów mamy finał

Wrocław ma szansę udowodnić, że potrafi organizować imprezy na najwyższym poziomie, a sukces finału Ligi Konferencji może otworzyć drzwi do kolejnych wielkich meczów rozgrywanych na polskich stadionach.

To kolejny "europejski" finał w naszym kraju. W Warszawie na starcie tego sezonu Real Madryt mierzył się (i wygrał 2:0) z Atalantą Bergamo w meczu o Superpuchar Europy. W 2021 roku w Gdańsku Villarreal pokonał w karnych Manchester United w finale Ligi Europy, a w 2015 roku Sevilla okazała się lepsza od Dnipro na Stadionie Narodowym.