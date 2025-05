To był najgorszy finał Ligi Europy w historii! Zadecydował okropny gol

Spis treści

Finał dla Chelsea czy Betisu?

Oczy piłkarskiej Europy zwrócone będą na Polskę, a konkretnie na stadion we Wrocławiu, gdzie rozegrany zostanie pasjonująco zapowiadający się finał Ligi Konferencji. W decydującym starciu o cenne trofeum zmierzą się angielski gigant, Chelsea Londyn oraz hiszpański zespół, Betis Sewilla. Faworytem wydają się być "The Blues", jednak historia futbolu niejednokrotnie pokazała, że finały rządzą się swoimi prawami. Betis przegrał na początku rozgrywek z Legią, a w ćwierćfinale okazał się lepszy od Jagiellonii. Z kolei Chelsea przegrała w tej edycji tylko raz z Legią.

Chelsea do Ligi Mistrzów, Betis do Ligi Europy

Drużyna Chelsea pod wodzą trenera Enzo Maresci ma za sobą solidny sezon w Premier League. Londyńczycy zakończyli rozgrywki na czwartym miejscu, co zapewniło im udział w przyszłorocznej edycji prestiżowej Ligi Mistrzów. Apetyty w klubie ze Stamford Bridge są jednak znacznie większe. Chelsea dysponuje szeroką, co stawia ich w roli naturalnego kandydata do zwycięstwa.

Z kolei Betis Sewilla, prowadzony przez doświadczonego szkoleniowca Manuela Pellegriniego, finiszował na szóstym miejscu w hiszpańskiej LaLiga. Ten wynik gwarantuje im grę w Lidze Europy w kolejnym sezonie, co jest sukcesem dla klubu z Andaluzji. Piłkarze Betisu z pewnością nie przyjechali jednak do Wrocławia w roli statystów.

Pellegrini przed finałem: Musimy być tą drużyną

Trener Betisu, Manuel Pellegrini, zdaje sobie sprawę z siły rywala, ale pozostaje optymistą. Dla niego ważne będzie zachowanie własnego stylu gry i wiara we własne umiejętności.

- Musimy być tą drużyną, którą byliśmy od początku rozgrywek - powiedział Manuel Pellegrini, cytowany przez PAP. - Musimy zagrać z wiarą i zaangażowaniem. Chelsea jest faworytem i to nie będzie tylko kurtuazja. To nie będzie jednak starcie Davida z Goliatem.

Pellegrini o sile Betisu i znajomości z Marescą

Pellegrini odniósł się również do potencjalnej przewagi finansowej i kadrowej Chelsea, zaznaczając, że na boisku decydują inne czynniki.

- Nie ma znaczenia, kto ile ma pieniędzy - tłumaczył Pellegrini, również cytowany przez PAP. - Zadecyduje forma, dyspozycja dnia. Mamy także bardzo dobrych piłkarzy, jak Isco czy Marc Bartra.

Spotkali się w West Hamie

Co ciekawe, Manuel Pellegrini i Enzo Maresca znają się doskonale z czasów współpracy w West Ham United.

- Nasze rozmowy wiecznie toczyły się wokół futbolu - przypomniał Pellegrini, cytowany przez PAP. - Wiemy, co jest w naszych głowach, ale wszystko rozstrzyga się na boisku. Decyduje forma, dyspozycja dnia i odrobina szczęścia. Napisałem smsa do Enzo na początu fazy ligowej o treści: Do zobaczenia w finale w Polsce - zdradził.

