Baraże o Ekstraklasę czas zacząć. Czterech chętnych, jedno miejsce, kto się przebije?

Dla Wisły Płock liczy się półfinał

W pierwszym półfinale Wisła Płock (trzecie miejsce) zmierzy się u siebie z Polonią. Nafciarze celowali w bezpośredni awans, ale tego planu nie udało się zrealizować.

- Musimy zrozumieć: zrobiliśmy dobry wynik, ale on nic nie będzie znaczył, jeśli teraz tego nie potwierdzimy w czwartek - podkreślał Mariusz Misiura, trener Wisły. - Nie wybiegamy dalej w przyszłość. Liczy się półfinał, liczy się Polonia. Cieszymy się, że gramy u siebie, bo kibice są świetni i wspierają nas w trudnych momentach - dodał.

Polonię Warszawa stać na wyżyny

Polonia finiszowała na szóstym miejscu. Jak poradzi sobie w barażach?

- Wiemy, gdzie byliśmy na początku sezonu, a jak go zakończyliśmy - powiedział Mariusz Pawlak. - To jest jeden mecz. Postaramy się do niego dobrze przygotować. Trafiliśmy na Płock. To silny zespół. W tej rundzie zagraliśmy z nimi dobry mecz w Warszawie. Zremisowaliśmy 0:0. Cieszymy się z tego, że dla nas jeszcze liga się nie skończyła. W ostatnich meczach czegoś na brakowało, ale stać na wyżyny. Chłopcy czekali na te baraże. Zagrają najleszy mecz w tym roku. Na pewno stać ich na to, żeby zrobić dużą niespodziankę - przekonywał.

Łukasz Zjawiński poniósł Polonię do baraży

W szeregach Czarnych Koszul błyszczy Łukasz Zjawiński, który strzelił 23 gole w rozgrywkach.

- Łukasz jest w formie, zespół mu pomaga, a on to wykorzystuje - wyznał Pawlak. - To jest dobry napastnik. Mocno pracuje na treningach, strzela gole i to jest najważniejsze. Oczywiście poniósł nas do baraży - zaznaczył.

Wisła Kraków wróci do elity?

W drugiej parze półfinałowej Wisła Kraków (czwarta lokata) zagra przed własną widownią z Miedzią, która sezon zasadniczy zakończyła na piątym miejscu. Po raz ostatni Biała gwiazda występowała w Ekstraklasie przed trzema laty. Czy w tym roku wróci do elity?

- Zawodnicy mają świadomość, jaka jest waga tego spotkania - przyznał trener Mariusz Jop. - W zespole jest dobra energia, dobre, pozytywne nastawienie. Wygraliśmy ostatnie trzy mecze, nie tracąc bramki. Będziemy gotowi na to, żeby wygrać z Miedzią - podkreślił szkoleniowiec Wisły.

Miedź Legnica nie jest faworytem

Trener Miedzi Wojciech Łododziński nie traci nadziei na awans.

- To jeden mecz i tak naprawdę wszystko się może wydarzyć - stwierdził Łobodziński, cytowany przez klubowe media. - Historia barażów pokazuje, że już nieraz padały niespodziewane wyniki. Nie jesteśmy faworytem, ale bardzo liczymy na to, że konsekwencja przyniesie nam sukces - ocenił opiekun Miedzi.

Baraże o ekstraklasę

Półfinały:

* Wisła Płock - Polonia Warszawa

godz. 18, TVP Sport

* Wisła Kraków - Miedź Legnica

godz. 21, TVP Sport

