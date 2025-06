Przełomowe wieści od Cezarego Kuleszy! Prezes PZPN zabrał głos ws. nowego selekcjonera

To wtedy poznamy nowego selekcjonera reprezentacji? Kluczowa jest jedna data, znamy nawet godzinę

Dokładnie 12 czerwca reprezentacja Polski została bez selekcjonera. Minęło jedenaście dni od dymisji Michała Probierza, ale wciąż nie znamy jego następcy. W mediach najwięcej mówi się o Macieju Skorży, jednak jest jeden podstawowy problem - ma on obowiązujący kontrakt z japońskim klubem Urawa Red Diamonds. Gra z nim zresztą w trwających Klubowych Mistrzostwach Świata, na które pofatygował się sam Cezary Kulesza, aby porozmawiać z polskim trenerem. Ich spotkanie nie przyniosło żadnej deklaracji, ale prezes PZPN potwierdził w rozmowie z eurosport.pl, że kandydatura Skorży jest naprawdę poważna.

Cezary Kulesza przemówił, kiedy poznamy nowego selekcjonera

- Szanse są duże. To zależy od trenera i od jego otoczenia. Co ja mogę powiedzieć, jak sam nie znam odpowiedzi. Jak będę znał, to... - wymownie uciął wątek Kulesza. Na wstępie prezes PZPN zaznaczył, że nie będzie wychodził przed szereg i ostateczna decyzja zostanie ogłoszona w oficjalnym komunikacie. Ten może się pojawić jeszcze w tym tygodniu, czyli przed dniem wyborów w piłkarskiej centrali (poniedziałek, 30 czerwca).

- Czasu dużo nie ma. Pewnie w tym tygodniu powinno się wszystko wyjaśnić - stwierdził prezes PZPN. Wygląda więc na to, że faktycznie poznamy nowego selekcjonera do końca czerwca. Czy będzie nim Skorża? Według medialnych ustaleń wiązałoby się to ze słoną zapłatą, ale Kulesza nie zdradził szczegółów.

- Skupiamy się na trenerach, którzy znają dobrze rynek polski i polskich piłkarzy. Nie jest sztuką wziąć trenera, który będzie się uczył nazwisk - podkreślił. W kontekście faworyta dodał, że są też plany awaryjne. Przypomnijmy, że Skorża zagra z Urawą ostatni mecz w KMŚ (nie ma już szans na awans do fazy pucharowej) w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego. To po nim należy spodziewać się konkretu od byłego szkoleniowca m.in. Wisły Kraków i Lecha Poznań.

