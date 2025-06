To tam Ivi Lopez zabrał ukochaną! Co za podróż gwiazdy Rakowa!

Szpilewski trenerem Legii?

Piłkarze Legii przygotowania do nowego sezonu rozpoczną 15 czerwca. Później wyjadą na zgrupowanie do Austrii. Ostatnio z klubem pożegnał się trener Goncalo Feio, z którym prowadzono rozmowy odnośnie przedłużenia umowy. Jednak negocjacje upadły i w ubiegłym tygodniu oficjalnie wydano komunikat, że Portugalczyk nie podpisze kontraktu. Wśród ewentualnych następców wymienia się kilka nazwisk. W tym gronie jest m.in. Aleksiej Szpilewski. Czy to właśnie Białorusin będzie nowym szkoleniowcem Legii?

Ośmiu rywali w Lidze Europy

W każdym razie jest za to nowy szef skautingu. Został nim Piotr Zasada, który zastąpił na tym stanowisku Radosław Mozyrko. Ten ostatni będzie pracował w ŁKS Łódź, jako dyrektor sportowy. Zawodnicy Legii poznali już rywali w I rundzie eliminacji Ligi Europy. Mecze odbęda się w dniach 10 i 17 lipca. W niej, a także w pozostałych rundach, będą rozstawieni. Na tym etapie mogą trafić na jeden z tych klubów: AEK Larnaka (Cypr), Hacken (Szwecja), Paks (Węgry), Lewski Sofia (Bułgaria), Sabah Baku (Azerbejdżan), Ilves (Finlandia), Aktobe (Kazachstan), Prisztina (Kosowo). Losowanie odbędzie się już 17 czerwca). Z kim los skojarzy warszawską drużynę?

Rezerwy Legii w barażach o II ligę

Wyznaczono także termin meczu o Superpuchar Polski z Lechem (mistrz Polski). Zostanie rozegrany 13 lipca w Poznaniu. Z kolei rezerwy Legii powalczą w barażach o awans do II ligi. Na kolejkę przed końcem rozgrywek zajmują drugie miejsce w III lidze (grupa I). W barażu warszawski zespół zmierzy się na wyjeździe (11 czerwca) z wicemistrzem grupy IV. W tym momencie jest to Podhale Nowy Targ.

Piłkarze Legii mieli kilka celów w minionym sezonie. Jednak nie wszystko poszło tak, jak sobie zakładano. Największym zawodem jest brak tytułu. przepustkę do pucharów udało się wywalczyć dzięki zdobyciu Pucharu Polski. Legia poznała rywali w elimiminacjach Ligi Europy.

