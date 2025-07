Afera po zwycięstwie Igi Świątek na Wimbledonie! Diametralne zmiany na horyzoncie? Niedorzeczne żądania

Iga Świątek mogła zaszaleć! To z nimi bawiła się na Kolacji Mistrzów, wybór był prosty

To było prawdziwe święto!

Zwycięstwo Igi Świątek na Wimbledonie przeszło do historii światowego tenisa. Raszynianka udowodniła wszystkim, że korty trawiaste nie są jej straszne. 24-latka szła, jak burza pokonując na swojej drodze kolejne rywalki. Była liderka światowego rankingu WTA przez cały turniej straciła zaledwie jednego seta! Jest to niesamowite osiągnięcie, a poza tym w samym finale z Amandą Anisimową nie przegrała żadnego gema. Amerykanka była tłem na korcie, a Świątek skradła show.

Po zwycięstwie na Polkę czekało jeszcze jedno ważne wydarzenie - Kolacja Mistrzów. 24-latka w poniedziałek rano podzieliła się swoimi emocjami, które towarzyszyły w trakcie tej uroczystości.

- Nigdy w życiu nie doświadczyłam czegoś takiego i pewnie już nie doświadczę. To, jak Wimbledon celebruje nasz sport, jest czymś zupełnie innym. Będę zawsze pielęgnować w sobie te emocje. Dziękuję wam bardzo. Gratuluję Jannik tego, że spełniłeś swoje marzenia. Cieszę się za ciebie i twój team - napisała.

Zostanie wprowadzona rewolucja? Zdecydowany apel

Po Wimbledonie na temat problemów i związanych z błyskawiczną zmianą w kalendarzu z "mączki" na korty trawiaste wypowiedział się Patrick Mouratoglou - francuski trener i komentator.

- Jedynym sensownym wytłumaczeniem jest fakt, że nie ma wystarczająco dużo czasu pomiędzy dwoma Wielkimi Szlemami. Przejście między kortami ziemnymi, gdzie odbicie jest bardzo wysokie i gracz się ślizga, a kortami trawiastymi, gdzie odbicie jest niskie [...] To szaleństwo mieć tak mało czasu na przyzwyczajenie się do tych warunków. Zawsze okazuje się, że zawodnicy, którzy mają najbardziej naturalną zdolność do gry na trawie, grają najlepiej - zaznaczył i przekazał, że ciężko jest znaleźć rozwiązanie w tej sprawie.

Portal "thetennisgazette.com" wskazał, co mogło pomóc Świątek w wygraniu Wimbledonu.

- Świątek zyskała zaledwie trzy lub cztery dni więcej, przegrywając w tym roku w półfinale French Open, co pozwoliło jej po raz pierwszy wygrać Wimbledon - można przeczytać.

Czy dojdzie do tak drastycznych zmian? Ciężko jest to ocenić, kalendarz jest idealnie dopasowany do pogody w danej lokalizacji.