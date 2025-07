i Autor: Instagram/Wimbledon Iga Świątek bawiła się na Kolacji Mistrzów Wimbledonu

Wimbledon

Iga Świątek mogła zaszaleć! To z nimi bawiła się na Kolacji Mistrzów, wybór był prosty

To był wyjątkowy weekend dla Igi Świątek. Raszynianka w sobotę triumfowała na kortach Wimbledonu, a w niedzielnym wieczór pojawiła się na słynnej "Kolacji Mistrzów", gdzie zatańczyła z Jannikiem Sinnerem do "Feel it Still". Triumfatorzy tegorocznego szlema mieli powody do radości i świętowania. Świątek miała do dyspozycji 12-osobowy stolik, do którego zaprosiła rodzinę oraz cały sztab szkoleniowy.