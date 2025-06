Marcin Najman wściekły po wynikach wyborów! „Pocałunek śmierci”, ostro po wygranej Karola Nawrockiego.

Wybory 2025: Marcin Najman skomentował wyniki wyborów

Marcin Najman słynie z licznych komentarzy w mediach społecznościowych na przeróżne tematy. Nikt nie był więc zaskoczony, że „Cesarz” zabrał głos w sprawie wyników wyborów prezydenckich. Polski pięściarz, zawodnik MMA i freak-fighter aktywnie komentował to, co działo się w polityce w ostatnich tygodniach.

W niedzielę Polacy zdecydowali, że Karol Nawrocki zostanie nowym prezydentem kraju. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła w poniedziałek rano, że nowym Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej został Karol Nawrocki. W ponownym głosowaniu, które odbyło się 1 czerwca 2025 roku, zdobył on 50,89 proc. głosów, pokonując Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał 49,11 proc.

Marcin Najman „odpalił się” w środku nocy i ostro komentował wybór Karola Nawrockiego na prezydenta.

- Jeżeli wyniki z godziny 1.15 utrzymają się do rana to wygra Karol Nawrocki. To nie będzie mój prezydent i nie będzie mnie reprezentował w świecie, to będzie prezydent tych, którzy go wybrali. Polska zasługuje na coś więcej. Nie było w tej kampanii nikogo godnego tego urzędu – napisał na „X”.

Najman: Wybory trzeba zaakceptować!

Marcin Najman nawoływał też do zaakceptowania wyników wyborów, niezależnie od opcji politycznej. Dodał też, że jego zdaniem o wygranej przesądziło wsparcie Jacka Murańskiego. Nazwał to „pocałunkiem śmierci”.

- Wybory trzeba zaakceptować i wzywam do tego rozgoryczonych wygraną Karola Nawrockiego. Okazuje się, że wybory może wygrać każdy kogo wskaże partia. Społeczeństwo jest strasznie podzielone, a kampanię, zmienili nam w cyrk. Jest jak jest. Pocałunek śmierci to było wsparcie Murańskiego – dodał.

