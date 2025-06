Co się wydarzy w Płocku?

🚨 🇵🇱 Mateusz Bogusz strzelił bramkę w finale Ligi Mistrzów CONCACAF, a jego Cruz Azul pokonało Vancouver Whitecaps aż 5:0! pic.twitter.com/Y6VrljpZ8U— Transfery Piłkarskie (@Transfery_) June 2, 2025

Drugie podejście Bogusza w finale

To dla Bogusza było drugie podejście w tych rozgrywkach. Przed dwoma laty występował w Los Angeles, ale amerykański klub przegrał w dwumeczu z meksykańskim Leon. Przed finałem z Vancouver nie ukrywał, że tym razem chciał zdobyć to trofeum.

- Fajnie, że znów nadarzyła się szansa zagrać w tym finale. Będzie okazja, żeby w końcu go wygrać - wyznał ostatnio Mateusz Bogusz w Kanale Sportowym.

Bogusz trafił w finale Ligi Mistrzów

Osiągnął to, bo już w pierwszej połowie jego meksykański zespół strzelił cztery gole. Jeszcze przed przerwą Polak przyjął piłkę, przełożył sobie na prawą nogę i strzałem zza pola karnego zdobył bramkę. Co ciekawe, to było jego piąte trafienie w rywalizacji z kanadyjskim zespołem. Cztery z nich zdobył w MLS.

Lato też zdobył puchar w Ameryce Północnej

Po spotkaniu Bogusz paradował z polską flagą. Mógł liczyć także na wsparcie ze strony swojej sympatii. Co ciekawe, nie jest pierwszym polskim piłkarzem, który sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów Concacaf. Pierwszym z naszych rodaków był Grzegorz Lato, który w 1983 roku wygrał rozgrywki w barwach meksykańskiego Atlante.

W kadrze nie wykorzystuje potencjału?

Bogusz po sukcesie w Lidze Mistrzów przyjedzie na zgrupowanie reprezentacji Polski, które rozpoczęło się na Śląsku. Biało-czerwoni zmierzą się w meczu towarzyskim z Mołdawią na Stadionie Śląskim i w Helsinkach z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Czy pomocnik Cruz Azul wspomoże kadrę w tych starciach?

- Jestem nowy w tej kadrze - powiedział Bogusz w Kanale Sportowym. - Nie mam też nie wiadomo jakiej pozycji. Uczę się tej drużyny. Myślę, że z każdym meczem i każdym zgrupowaniem, jeżeli będzie mi to dane, będę wyglądał tylko lepiej. Czy nie wykorzystałem potencjału? Pewnie jeszcze nie. Stać mnie na dużo więcej. Ale też nie uważam, że zagrałem w tych meczach megasłabo - przekonywał reprezentant Polski.

Mateusz Bogusz przyjedzie na zgrupowanie reprezentacji Polski usatysfakcjonowany. Polak wygrał meksykańskim Cruz Azul Ligę Mistrzów Concacaf. W finale jego zespół rozbił Vancouver Whitecaps 5:0, a nasz kadrowicz dołożył cegiełkę do sukcesu. Strzelił gola, a jego poczynania obserwowała ukochana.

