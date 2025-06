Wyjątkowe chwile w życiu gwiazdy Legii! Kacper Tobiasz zaręczył się, a teraz powalczy na EURO

To tam Ivi Lopez zabrał ukochaną! Co za podróż gwiazdy Rakowa!

Co za urlop!

Tobiasz zaręczył się z ukochaną

Po sezonie bramkarz Legii Kacper Tobiasz wybrał się na urlop. Spędził go w Dubaju, gdzie oświadczył się swojej sympatii Oli. - Narzeczona i Narzeczony - napisał Tobiasz pokazując zdjęcie z pierścionkiem zaręczynowym. A jego partnerka też pochwaliła się tym na swoim profilu. - Dzielę się tymi uczuciami - napisała ukochana bramkarza Legii w komentarzu do zdjęć z zaręczyn. Gratulacje złożyli m.in. Jakub Rzeżniczak, Dominik Hładun czy Mateusz Hładun.

Chce być mistrzem z Legią

Tobiasz w minionym sezonie rozegrał 33 mecze wszystkich rozgrywkach. W Legii ma już 103 spotkania. Przed hitem z Lechem został uhonorowany za sto gier w stołecznym zespole. Wiceprezes Marcin Herra i dyrektor sportowy Michał Żewłakow wręczyli mu pamiatkową koszulkę z numerem 100. W tej edycji miał wkład w awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji i przyczynił się do zdobycia Pucharu Polski. Legia zawiodła w Ekstrakalsie, gdzie zajęła piąte miejsce.

- Dołożymy na pewno wszelkich starań, żeby w następnym roku zdobyć to mistrzostwo, żeby wróciło do nas - powiedział Tobiasz po finale Pucharu Polski. - Zrobiliśmy dobrą robotę w Europie i bardzo dobrą w Pucharze Polski, bo go zdobyliśmy - dodał.

Wygrał walkę z Kovaceviciem

Młody bramkarz pauzował w końcówce ubiegłego roku z powodu kontuzji ręki. Ten rok zaczął jako zmiennik Vladana Kovacevicia, ale po słabych występach Bośniaka, to właśnie młodzieżowy reprezentant Polski ponownie stał się numerem 1 w stołecznej drużynie.

Osiągnie suckes z młodzieżówką na EURO?

Teraz przed młodym golkiperem stołecznego klubu kolejne wyzwanie. Trener Adam Majewski powołał go do szerokiej kadry młodzieżowej, której jest kapitanem. Przed zespołem mistrzostwa Europy do lat 21, które odbędą się na Słowacji. Zgrupowanie przed turniejem rozpoczyna się dziś w Woli Chorzelowskiej. 4 czerwca trener skreśli dwóch piłkarzy i poda skład 23-osobowej kadry, która pojedzie na finały. Wyjazd zespołu na Słowację zaplanowano na 9 czerwca. Nasza młodzieżówka zagra tam w grupie z: Gruzją (11 czerwca, Żylina), Portugalią (14 czerwca, Trenczyn) i Francją (17 czerwca, Żylina).

W minionym sezonie Kacper Tobiasz nie narzekał na brak wyzwań. Ale to nie koniec emocji w życiu młodego bramkarza Legii. Ostatnio zaręczył się, a teraz przed nim kolejna dawka wyzwań podczas przygotowań do młodzieżowego EURO do lat 21.

