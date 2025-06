Specjalnie zbadali sprawę Roberta Lewandowskiego. Liczby są miażdżące. Porównali to do wyborów prezydenckich

Jan Tomaszewski: Miroslav Klose na selekcjonera reprezentacji Polski!

Od ponad tygodnia w reprezentacji Polski panuje bezkrólewie. Po dymisji Michała Probierza PZPN poszukuje nowego selekcjonera. Prezes Cezary Kulesza rozmawiał z Maciejem Skorżą, który według przekazów medialnych jest faworytem do tego stanowiska. Co na to legendarny bramkarz reprezentacji Jan Tomaszewski?

- Jak patrzę na tych kandydatów krajowych, to wydaje mi się, że to nie jest to. Dlaczego? Bo przede wszystkim jesteśmy za biedni, żeby tanio kupować. I trzeba wreszcie postawić na właściwą kartę. Maciek Skorża? To jest dla mnie bicie piany. Póki co on ma kontrakt z Japończykami. W tej chwili jest na mistrzostwach świata. Nie ma czasu na gadanie kogo on będzie trenował – zaznacza Tomaszewski, który był gościem programu „Futbologia” na kanale „Super Express” Sport.

Zdaniem legendarnego bramkarza Polakom potrzebny jest teraz ktoś, kto ugruntuje sytuację w reprezentacji Polski na lata. I na szybko opanuje bałagan, który spowodował Michał Probierz.

Jakub Błaszczykowski wypalił o Robercie Lewandowskim i aferze z kapitańską opaską! Zaskakujące słowa

Jan Tomaszewski ujawnia tajemnice reprezentacji Polski i Orłów Górskiego [KIEDYŚ TO BYŁO] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Nam potrzebny jest niemiecki punkt widzenia. My musimy, tak jak Niemcy, zniwelować tę przewagę techniczną, jaką posiadają południowcy poprzez nieprawdopodobne przygotowanie fizyczne i nieprawdopodobną taktykę. Słyszałem, że zgłaszał się Miroslav Klose. I to jest świetny pomysł! Ja bym mu dorzucił Łukasza Piszczka jako asystenta i niech to ciągną! Klose, wicemistrz świata, mistrz świata, klub strzelców. Piszczek... Ojeju, ile on ma meczów w Lidze Mistrzów, ile miał wspaniałych spotkań, grał w finale Ligi Mistrzów. Oni osiągnęli praktycznie wszystko. I ta dwójka, jestem przekonany, wprowadziłaby w ciągu dwóch lat na właściwe tory polską piłkę. Później, jak kontrakt Klosego się skończy, przejmuje to Łukasz Piszczek i jest jakaś ciągłość – analizuje Tomaszewski.