US Open: Nowy format miksta. Szansa dla Świątek, złe wieści dla Zielińskiego

Iga Świątek po raz pierwszy pojawi się na korcie w nowatorskiej formule gry mieszanej podczas wielkoszlemowego US Open. Jej partnerem w turnieju miksta ma być Norweg Casper Ruud, dwukrotny finalista nowojorskiego szlema. Zmagania odbędą się 19 i 20 sierpnia – jeszcze przed startem klasycznej rywalizacji singlowej.

Organizatorzy ogłosili nazwiska czternastu par, w których dominują największe gwiazdy światowego tenisa. Po raz pierwszy w historii aż dziesięciu tenisistów i dziesięć tenisistek z czołowych "11" rankingów WTA i ATP zgłosiło swój udział w grze mieszanej – dotąd była to domena specjalistów deblowych. Nowa formuła zakłada krótsze mecze (sety do czterech gemów, tie-break przy remisie) i ograniczenie przerw reklamowych. Nagroda główna wzrosła do miliona dolarów i będzie podzielona między członków zwycięskiego duetu. To niemal czterokrotnie więcej niż w poprzedniej edycji.

Iga Świątek o swoim nowym partnerze: Jest miły i skromny, to prawdziwy dżentelmen!

Niestety, szansa dla Świątek była też złą wiadomością dla Jana Zielińskiego. Znakomity polski deblista i podwójny triumfator wielkoszlemowych turniejów nie powalczy w US Open. Zieliński wbił szpilkę organizatorom za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Czyli wygranie dwóch turniejów wielkoszlemowych w grze mieszanej w sezonie nie wystarczy, by otrzymać zaproszenie na turniej "pokazowy" US Open. Dziękujemy za umożliwienie nam rywalizacji i zapewnienie uczciwości wobec wszystkich – gorzko stwierdził.

I guess winning two grand slams in mixed doubles in one year is not enough to get an invitation to US Open „exhibition” event. Thanks for taking away the opportunity to compete and making it fair to everyone 🤝@usta @usopen pic.twitter.com/OMsoam39iC— Jan Zielinski (@zielaczekk) June 18, 2025

US Open: Kto wystąpi w mikście?

Wśród uczestników znajdą się m.in. Aryna Sabalenka z Grigorem Dimitrowem, Novak Djokovic z Olgą Danilovic, Carlos Alcaraz z Emmą Raducanu, Jannik Sinner z Emmą Navarro oraz Naomi Osaka z Nickiem Kyrgiosem. Udział zapowiedzieli także broniący tytułu Włosi Sara Errani i Andrea Vavassori, którzy nie kryli niezadowolenia z show-biznesowego kierunku nowej edycji. Ostateczna lista uczestników zostanie zatwierdzona do 28 lipca.