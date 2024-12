Cezary Kulesza przyłapany na tajemniczym spotkaniu. Zaprosił ważnego gościa do restauracji jednym gestem, wiadomo, co się działo potem [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Euro 2025: Historyczny awans reprezentacji Polski! Jedziemy na Euro

Biało-czerwone jeszcze nigdy nie były tak blisko awansu na wielką międzynarodową imprezę. Podopieczne Niny Patalon wygrały pierwsze spotkanie barażowe eliminacji mistrzostw Europy w Gdańsku 1:0. Jedyne trafienie zdobyła Natalia Padilla-Didas. Nasze zawodniczki spodziewały się, że wyjazd do Wiednia nie będzie należał do najłatwiejszych.

– Trzeba trzymać głowę wysoko i zrobić wszystko, żeby wygrać. Będzie trudniej, ale będziemy walczyć. Wyjdziemy z dobrymi myślami. Chcemy znowu wygrać – mówiła Padilla-Bidas w rozmowie z TVP Sport.

To był mecz walki – godny starcia o awans na piłkarskie mistrzostwa Europy. Zawodniczki obu drużyn nie odstawiały nogi ani na sekundę. Momentami spotkanie było po prostu trudne do oglądania przez znaczną liczbę fauli. Polki od początku stwarzały sobie okazje na połowie przeciwniczek, ale dobrze zorganizowane w obronie rywalki skutecznie powstrzymywały podopieczne Niny Patalon.

W drugiej odsłonie nie zmieniło się wiele… Austriaczki ruszyły do ataku, czując presję upływającego czasu. Do tego zaostrzyły grę jeszcze bardziej, wywołując nerwową atmosferę na boisku. Gospodynie miały okazję do zdobycia bramki, ale zdecydowanie brakowało im skuteczności.

Z każdą kolejną minutą awans Polek na Euro 2025 zbliżał się coraz większymi krokami. Polki do ostatniej sekundy meczu nie dały sobie strzelić bramki, mimo wielkich naporów Austrii! Co więcej, same trafiły do siatki w doliczonym czasie gry. Ewa Pajor w 95. minucie spotkania trafiła do siatki rywalek. Dzięki temu Biało-czerwonym udało się awansować do Euro 2025 – pierwszy raz w historii!

Kiedy Euro 2025?

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet 2025 odbędą się w Szwajcarii od 2 do 25 lipca. Na Euro pojedzie szesnaście najlepszych zespołów Europy. Tytułu sprzed trzech lat będą broniły reprezentantki Anglii.