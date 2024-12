Cezary Kulesza przyłapany na tajemniczym spotkaniu. Zaprosił ważnego gościa do restauracji jednym gestem, wiadomo, co się działo potem [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

To gol na wagę historycznego awansu! Tak Ewa Pajor wprowadziła reprezentację Polski do finałów EURO!

Euro 2025. Polki jadą do Szwajcarii. Historyczny awans

Polskie piłkarki w Wiedniu wygrały z Austrią 1:0 (0:0) w rewanżowym meczu decydującej rundy baraży o Euro 2025. Zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry strzeliła Ewa Pajor, która we wtorek obchodzi 28. urodziny. Biało-czerwone pierwszy raz w historii awansowały do mistrzostw Europy.

Seniorska reprezentacja kobiet jeszcze nigdy w historii nie uczestniczyła w mistrzostwach Europy. Polskie piłkarki stały zatem przed wielką szansą, gdyż miały jednobramkową zaliczkę i do awansu wystarczył im remis. W pierwszym spotkaniu w Gdańsku biało-czerwone wygrały 1:0 po golu Natalii Padilli-Bidas.

Austriaczki napierały na Biało-czerwone do ostatniej sekundy. Zabójczy kontratak przeprowadziły jednak podopieczne Niny Patalon. Ewa Pajor otrzymała piłkę w polu karnym i wpakowała piłkę do siatki. Biało-czerwone nie dopuściły już rywalek do swojej bramki i wybuchły łzami po końcowym gwizdku. To pierwszy raz w historii, gdy Biało-czerwone zagrają na międzynarodowej imprezie.

Zobacz zdjęcia z radości polskich piłkarek po awansie na Euro 2025 w galerii poniżej.

Austria - Polska 0:1 (0:0)

Bramka: 0:1 Ewa Pajor (90+4)

Żółta kartka - Austria: Lilli Purtscheller, Annabel Schasching. Polska: Adriana Achcińska, Klaudia Jedlińska.

Sędzia: Ivana Projkovska (Macedonia Północna).

Austria: Manuela Zinsberger - Annabel Schasching (72. Laura Wienroither), Marina Georgieva, Virginia Kirchberger, Verena Hanshaw - Lilli Purtscheller (77. Viktoria Pinther), Sarah Zadrazil, Sarah Puntigam, Marie Therese Hobinger (77. Laura Feiersinger) - Barbara Dunst (44. Julia Hickelsberger-Fuller), Eileen Campbell.

Polska: Kinga Szemik - Wiktoria Zieniewicz (85. Kayla Adamek), Emilia Szymczak, Oliwia Woś, Martyna Wiankowska - Adriana Achcińska (46. Milena Kokosz), Tanja Pawollek, Ewelina Kamczyk (85. Martyna Brodzik) - Nadia Krezyman (68. Klaudia Jedlińska), Ewa Pajor, Natalia Padilla-Bidas (85. Dominika Grabowska).