i Autor: Cyfrasport Ewa Pajor

Sukces polskich piłkarek!

To gol na wagę historycznego awansu! Tak Ewa Pajor wprowadziła reprezentację Polski do finałów EURO!

To dla niej wyjątkowy dzień. Ewa Pajor obchodzi dziś 28 urodziny. Marzyła o jednym, aby w meczu rewanżowym z Austrią poprowadzić polską kadrę do zwycięstwa. To, co sobie wymarzyła, spełniło się! Polska wygrała 1:0 w Wiedniu właśnie po jej golu i po raz pierwszy awansowała do finałów mistrzostw Europy! Kapitan drużyny narodowej po końcowym gwizdku płakała ze szczęścia.