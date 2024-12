Łzy cisną się do oczu i smutek w duszy

Brychczy w stołecznym klubie rozegrał najwięcej meczów (452) i strzelił najwięcej goli (226). Jest drugim strzelcem w historii polskiej ligi, w której zdobył 182 bramki. W warszawskim klubie pracował jako trener, był w sztabie wielu szkoleniowców, pełnił też funkcję honorowego prezesa. Byli piłkarze Legii żegnają go z honorami. - Odszedł w wieczne spoczywanie Lucjan Brychczy - napisał Cezary Kucharski w mediach społecznościowych. - Legenda Legii, według mnie największa wśród piłkarzy. Łzy cisną się do oczu i smutek w duszy. Lucjan Brychczy był dla mnie egzemplifikacją wartości, które najbardziej cenię w piłkarskim świecie i Legii. Wielka klasa sportowa na boisku, klasa i kultura osobista poza boiskiem. Lojalność, wewnętrzny spokój, rozsądek i mądrość, która cechuje wielkich mistrzów - podkreślił.

Andrzej Duda zareagował na śmierć Lucjana Brychczego. Z wielkim żalem, złożył kondolencje Legii i rodzinie

- Legenda Legii, według mnie największa wśród piłkarzy. Łzy cisną się do oczu i smutek w duszy. Wielka klasa sportowa na boisku, klasa i kultura osobista poza boiskiem. Lojalność, wewnętrzny spokój, rozsądek i mądrość, która cechuje wielkich mistrzów - napisał Cezary Kucharski w mediach społecznościowych o zmarłym Lucjanie Brychczym.

Bramkarze klęli jak zdejmował im pajęczyny w bramkach

Były napastnik Legii i reprezentacji Polski zwrócił uwagę na charakater Brychczego. Przyznał, że był osobą skromną, która odzywała się wtedy, kiedy była potrzeba. Piłkarze cenili uwagi i rady byłego asa, jak także zachwycali się jego umiejętnościami. Wskazywały one na jego wielki kunszt. - Lucjan Brychczy nie mówił zbyt wiele, ale jak coś powiedział, to pozostało to w pamięci, bo było to sensowne i przemyślane - tłumaczył Kucharski w mediach społecznościowych. - Dla nas piłkarzy Legii dużym wyróżnieniem było jak na rozgrzewkach grał z nami w „dziadka”. Widzieliśmy w jego zagraniach wielką klasę piłkarską i wyobrażaliśmy sobie tylko jak wielkim piłkarzem był! Bramkarze klęli jak zdejmował im pajęczyny w bramkach strzelając w lewe czy prawe okienko bramki. Żegnaj Trenerze, dziękuję za wszystkie uwagi, rady, atencję. Spoczywaj w pokoju - zakończył były reprezentant Polski.

Byli rywalami na murawie, choć… mogli być kolegami z jednej szatni. Stanisław Oślizło z emocjonalnym wspomnieniem o Lucjanie Brychczym

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak Nie Trudno powiedzieć