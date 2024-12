"To nie były legendy, to była prawda". O tym jak Boruc i inni nie mieli szans z Brychczym

Trudno wyobrazić sobie Legię bez jego celnych uwag i porad

Brychczy występował w Legii od 1954 roku. Przyjechał na dwa lata, żeby odsłużyć wojsko. Po spełnieniu obowiązku miał wrócić na Śląsk, ale został w Warszawie. Grał w Legii do 1972 roku. Poprowadził warszawski klub do pierwszego mistrzostwa, w sumie w kolekcji z wygrania ligi cieszył się cztery razy. Był skuteczym snajperem, co potwierdziło się w trzech tytułach króla strzelców. Jest także najlepszym strzelcem w historii stołecznego klubu. - Całe sportowe życie związał z Legią, pozostawiając po sobie dziedzictwo, które będzie nas inspirować przez kolejna pokolenia - napisał właściciel Dariusz Mioduski. - Trudno wyobrazić sobie Legię bez jego celnych uwag i porad, bez jego poczucia humoru. Zawsze przypominał nam o tym, czym jest lojalności, pasja i oddanie dla klubu - podkreślił sternik warszawskiej drużyny.

Zawsze stawiał dobro Legii na pierwszym miejscu

Prezes Legii przypomniał, że Brychczy nie przypominał byłej gwiazdy. - Pan Lucjan był człowiekiem wyjątkowo skromnym. Swoje sukcesy traktował z niezwykłą naturalności, zawsze stawiając dobro Legii na pierwszym miejscu - zaznaczył Mioduski, które pożegnał legendę klubu w specjalnym wpisie.

