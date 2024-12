i Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS

Nie zyje ikona

Tak Lucjan Brychczy traktował Legię, tyle znaczyła w jego życiu. Legendarny reprezentant Polski był symbolem i autorytetem

Trudno uwierzyć w to, że nie ma go już wśród nas. Nie żyje ikona Legii - Lucjan Brychczy (90 l.), który zmarł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zachorował na zapalenie płuc. Kici odszedł na niebiańskie boiska. Zapisał się nie tylko historii warszawskiego klubu, ale także w dziejach polskiego futbolu. To tym legendarny Lucjan Brychczy zapisał się w historii Legii Warszawa. Wyśrubował statystyki do granic możliwości, kto poprawi jego osiagnięcia?