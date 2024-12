Osobistości zjeżdżały się we wtorek do Warszawy od rana. W ciągu dnia na hotelowych korytarzach brylował Grzegorz Lato, który był zaczepiany przez łowców autografów. Po południu odbywają się panele dyskusyjne. Mówi na nich m.in. o nowej strategii PZPN, wizerunku piłki nożnej kobiet, międzynarodowych imprezach sportowych w Polsce i sukcesach młodzieżowych reprezentacji Polski. Jednak wiadomo, że i tak wszyscy czekają na godzinę 20. Wówczas zaczyna się wielka gala, po niej oficjalna kolacja, a potem to, co niektóre tygrysy lubią najbardziej – after party.

Wielka gala PZPN. Gościem prezydent UEFA Aleksander Ceferin

Pojawienie się Ceferina poruszyło nie tylko Cezarego Kuleszę, ale również Andrzeja Dudę. Prezydent zaprosił Słoweńca do pałacu, gdzie podjął go z wszelkimi honorami. Szefowi europejskiej piłki towarzyszył oczywiście Kulesza, który w roli przewodnika czuł się jak ryba w wodzie.

Gala 105-lecia PZPN zaplanowana jest na godzinę 20. Wcześniej odbywają się panele. Tematyka paneli dyskusyjnych:

● Wprowadzenie do nowej strategii PZPN, czyli jaka będzie piłka w 2030 roku?

● Jak skutecznie zwiększać partycypację i budować pozytywny wizerunek piłki nożnej kobiet?

● Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce – dziedzictwo i wymierne wartości dla wielu stron.

● Sukcesy młodzieżowych reprezentacji Polski – wsparcie rozwoju zawodniczek i zawodników.