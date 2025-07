Euro 2025 kobiet: wiadomo, ile osób obejrzało mecz Polska - Niemcy! Co mówi ten wynik?

Pajor: „Dumne mimo porażki!”

Przez niemal godzinę dzielnie stawiały czoła ośmiokrotnym mistrzyniom kontynentu, Niemkom, debiutujące w EURO 2025 reprezentantki Polski. - Walczyłyśmy jednak do samego końca i z tego jesteśmy dumne! - mówiła po końcowym gwizdku Ewa Pajor, liderka naszej kadry, przed kamerami TVP Sport.

Powody do owego optymizmu i nadzieje na dobry wynik nie są całkiem bezpodstawne.Przed porażką z Niemkami, podopieczne Niny Patalon miały przecież serię 11 gier bez porażki. - To potwierdzenie, że w ostatnich dwóch-trzech latach zrobiłyśmy ogromny krok do przodu – zaznaczała Pajor. A potem – w kontekście zbliżającej się rywalizacji ze Szwecją - sięgała myślami znacznie dalej wstecz.

Wspomnienia złotego finału ze Szwecją

- Dwanaście lat temu zagrałyśmy ze Szwecją w finale mistrzostw Europy U17. Tutaj zagramy z nimi nasz drugi mecz na mistrzostwach. Mam nadzieję, że wynik będzie podobny – uśmiechała się kapitan polskiej kadry w rozmowie z Polską Agencją Prasową na wspomnienie wydarzeń na stadionie Colovray w Nyonie.

Polki wygrały wtedy 1:0 po golu Eweliny Kamczyk, dziś też obecnej w naszej drużynie. A dołożyć do tego trzeba jeszcze Paulinę Dudek (choć jej występ, po kontuzji odniesionej w piątek, nie jest pewny), Sylwię Matysik i bramkarkę Kingę Szemik – cała ta piątka ma w swym dorobku złoto ze szwajcarskiego czempionatu.

Odwaga, wiara i jedność – klucz do sukcesu

- Mam przed oczami akcję, w której Ewelina strzeliła gola. Pamiętam naszą niesamowitą radość. Teraz będziemy ponownie walczyć o zwycięstwo – zapewniła Pajor, wymieniając najważniejsze atuty polskiej ekipy. - Odwaga, wiara i jedność - to nasza charakterystyka. Wzajemnie się wspieramy na boisku, walczymy od pierwszej do ostatniej minuty. I to pokażemy też w kolejnych występach – dodała gwiazda Barcelony.

Pajor kontra Blackstenius: smaczek z Ligi Mistrzów

Wtorkowa rywalizacja w Luzernie będzie mieć też dodatkowy smaczek dla Pajor. Kilka tygodni temu w barwach Barcelony przegrała swe marzenia o triumfie w Lidze Mistrzów. Zabrała je Polce Szwedka Stina Blackstenius, zdobywając jedynego w finale LM gola dla Arsenalu. Będzie rewanż?

EURO 2025: Polska – Szwecja. Gdzie i kiedy oglądać?

Początek meczu 2. kolejki grupy C mistrzostw Europy kobiet Polska – Szwecja w Lucernie we wtorek o godz. 21.00. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport.

