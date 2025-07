EURO 2025: Ewa Pajor nie traci odwagi i wiary przed meczem ze Szwecją: „Odwaga, wiara i jedność to nasza siła!”

Klubowe władze beniaminka saudyjskiej ekstraklasy, Neom SC, nie zwalniają tempa na rynku transferowym. Po potwierdzeniu głośnego zakontraktowania bramkarza reprezentacji Polski, Marcina Bułki, klub ogłosił nazwisko nowego szkoleniowca. Został nim francuski trener, Christophe Galtier.

Utytułowany Francuz za sterami. Galtier ma poprowadzić projekt do sukcesów

W maju, po dwóch latach pracy, opuścił katarski klub Al-Duhail, z którym w minionym sezonie zdołał sięgnąć po krajowy puchar. Jego CV robi jednak znacznie większe wrażenie, zwłaszcza dzięki sukcesom osiąganym w ojczyźnie.

Francuz ma na koncie dwa tytuły mistrza Ligue 1. Poprowadził do triumfu Lille OSC w sezonie 2020/2021, a dwa lata później powtórzył ten sukces z naszpikowanym gwiazdami Paris Saint-Germain (2022/2023). Mimo mistrzostwa, jego przygoda z PSG zakończyła się na rok przed końcem kontraktu.

Marcin Bułka poznał nazwisko szkoleniowca, z którym będzie współpracował w Arabii Saudyjskiej. Beniaminek tamtejszej ekstraklasy, Neom SC, ogłosił zatrudnienie znanego francuskiego trenera, Christophe'a Galtiera. Obaj panowie doskonale znają się z przeszłości, a ich współpraca w OGC Nice miała swoje blaski i cienie.

Stara znajomość z Lazurowego Wybrzeża. Bułka nie był jego pierwszym wyborem

Zatrudnienie Galtiera to ciekawa informacja w kontekście Marcina Bułki. Obaj panowie znają się ze współpracy w sezonie 2021/22, gdy ich drogi skrzyżowały się w klubie OGC Nice. Dla polskiego bramkarza nie był to jednak łatwy czas. Pod wodzą francuskiego szkoleniowca pełnił głównie rolę rezerwowego.

W lidze zagrał wówczas tylko jedno spotkanie. Galtier częściej dawał mu szansę w rozgrywkach Pucharu Francji, gdzie Bułka wystąpił w pięciu meczach. Polak był ważnym punktem zespołu, który dotarł do finału, jednak tam musiał uznać wyższość FC Nantes, przegrywając 0:1. Teraz obaj spotykają się w zupełnie nowych okolicznościach, a Bułka liczy na status niekwestionowanego numeru jeden w bramce.

Wielkie ambicje i głośne nazwiska. "Chcę pisać historię"

Neom SC to projekt, który ma namieszać w Saudi Pro League. Klub, który dopiero co awansował do elity, już teraz dokonuje spektakularnych wzmocnień. Oprócz Bułki i Galtiera, ogłoszono podpisanie kontraktów z trzema zawodonikami. W tym gronie są: napastnik Alexandre Lacazette (grał m.in. w Arsenalu i Lyonie), pomocnik Amadou Kone (Wybrzeże Kości Słoniowej) i obrońca Farisem Abdim (grał w Al-Fayh).

Sam trener nie kryje ekscytacji związanej z nowym wyzwaniem, co podkreślił w komunikacie dla mediów klubowych.

- Naprawdę jestem podekscytowany byciem częścią tego wielkiego saudyjskiego projektu. Cieszę się, że dołączam do jednej z najlepszych lig na świecie. Nie mogę się doczekać, aby napisać historię Neom - zapowiedział Galtier, cytowany przez PAP.

