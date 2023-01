Iga Świątek Hubert Hurkacz RELACJA NA ŻYWO United Cup Mikst Hurkacz Świątek NA ŻYWO RELACJA LIVE WYNIK ONLINE

Iga Świątek w końcu opowiedziała o relacjach z Agnieszką Radwańską! Te słowa dają do myślenia

Na żywo Świątek/Hurkacz - Kulambajewa/Lomakin Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu miksta w meczu Polska - Kazachstan w United Cup. Początek ok. godziny 12.30

Odśwież relację

Iga Świątek Hubert Hurkacz RELACJA NA ŻYWO United Cup Mikst Świątek Hurkacz NA ŻYWO WYNIK

Magda Linette przypieczętowała zwycięstwo Polski nad Kazachstanem w United Cup. Tenisistka z Poznania była zdecydowaną faworytką w meczu z niżej notowaną Zibek Kulambajewa i nie zawiodła. Wygrała pewnie 6:2, 6:1. Wcześniej punkty dla Polski zdobyli Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Przed nami jeszcze mecz miksta. Jak zaprezentują się Iga Świątek i Hubert Hurkacz w pierwszym wspólnym występie? Szykują się piękne tenisowe emocje.

Mikst Świątek Hurkacz RELACJA NA ŻYWO United Cup Mikst Hurkacz Świątek WYNIK NA ŻYWO RELACJA LIVE

To tenisowy turniej drużyn mieszanych w Australii (Brisbane, Perth i Sydney), w którym gra 18 najlepszych narodowych reprezentacji. Polacy trafili do grupy z Kazachstanem i Szwajcarią. W puli nagród jest aż 15 mln dol. i mnóstwo rankingowych punktów ATP i WTA. Każdy mecz składać się będzie z pięciu spotkań: dwóch singli mężczyzn, dwóch singli kobiet i miksta. Zwycięzcy grup awansują do finałowego turnieju w Sydney.