Thomas Thurnbichler na pierwszy weekend Pucharu Świata w Lillehammer (22-24 listopada) zabierze ze sobą pięciu skoczków. Uznanie trenera znaleźli Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł z kadry narodowej A oraz Maciej Kot z kadry narodowej B. Największym nieobecnym jest oczywiście aktualny mistrz świata ze skoczni normalnej, Piotr Żyła. 37-latek latem skupił się na odbudowie zdrowia i jego jedynym występem były październikowe mistrzostwa Polski, na których zajął 6. miejsce. Wciąż miał jednak kilka tygodni na dojście do formy, czego najwyraźniej nie udało mu się zrobić.

Nowy dom Piotra Żyły sprawia, że szczęka opada! Tak polski skoczek mieszka z Marceliną Ziętek

W oficjalnym komunikacie Polskiego Związku Narciarskiego znalazły się też krótkie wyjaśnienia Thurnbichlera, który zdradził kryteria swoich wyborów. Austriak przygotował już plan dla Żyły i pozostałych pominiętych skoczków.

"Reszta zawodników - Piotr Żyła, Kuba Wolny, Kacper Juroszek i Andrzej Stękała przygotowują się do występu w grupie krajowej w Wiśle. Będzie to dla nich szansa by dołączyć do występów w Pucharze Świata" - przekazał główny trener reprezentacji Polski.