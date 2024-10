Zabrakło Stocha, ale narodził się jego następca? Sensacyjny mistrz Polski w skokach! Kubacki, Żyła i reszta byli bez szans

Sensacja w mistrzostwach Polski! Klemens Joniak lepszy od Kubackiego, Żyły i innych

Na starcie Letnich Mistrzostw Polski w Zakopanem stanęło 89 skoczków. Wśród nich ci najbardziej uznani z kadry narodowej - z wyłączeniem dochodzącego do siebie po kontuzji Kamila Stocha. Na Średniej Krokwi o medale rywalizowali jednak m.in.: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i niedawny triumfator Letniego Grand Prix, Paweł Wąsek. To wśród tych największych nazwisk szukano faworytów, ale niespodziewanie wszystkich pogodził 19-letni Klemens Joniak! Polski junior już w kwalifikacjach pokazał się z dobrej strony, zajmując 5. miejsce, a najlepsze zostawił na sam konkurs. W walce o medale nie miał sobie równych i okazał się najlepszy w obu seriach!

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Dalej

Piątkowy konkurs był rozgrywany bez przeliczników za wiatr ze względu na problemy techniczne firmy obsługującej system. Wciąż obowiązywały rekompensaty za belkę, ale w pierwszej serii nie były potrzebne. Wszystkich 51 zawodników (tylu przeszło przez kwalifikacje) oddało skoki z 22. belki, a najlepszy po próbie na 104,5 m okazał się właśnie Joniak. Już na półmetku 19-latek miał 2,5 pkt przewagi nad drugim Wąskiem i 5 pkt nad trzecim Maciejem Kotem. Dopiero czwarty ze stratą 11,5 pkt do lidera był Kubacki, a ósmy startujący po raz pierwszy tego lata Żyła (15 pkt za Joniakiem). To zwiastowało wielkie emocje, ale Joniak wytrzymał presję!

W drugiej serii junior ponownie oddał najdłuższy skok i jeszcze powiększył przewagę nad bardziej utytułowanymi kolegami! Po skoku na 102 m wygrał ostatecznie ze srebrnym Wąskiem (102,5 i 99,5 m) o 8,5 pkt. Brąz wywalczył Kubacki (98,5 i 98,5 m), który stracił do Joniaka aż 19 pkt! Wyczyn zawodnika klubu LKS Poroniec Poronin budzi jeszcze większy podziw, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że podobnie jak pozostali najlepsi zawodnicy pierwszej serii skakał z obniżonego rozbiegu - z 20. belki.

Kim jest Klemens Joniak?

Tuż za podium uplasował się Kacper Juroszek (97,5 i 99 m). Do medalu stracił tylko 1,5 pkt. Swój skok w finałowej serii zepsuł trzeci na półmetku Kot (102 i 94,5 m), który spadł na piąte miejsce. Za nim konkurs ukończył Żyła (97 i 97,5 m), dla którego był to pierwszy i ostatni występ tego lata. Dopiero dziewiąty był najlepszy polski skoczek ostatniej zimy - Zniszczoł, a trzynasty Jakub Wolny. To pokazuje, jak świetne skoki na Średniej Krokwi oddał w piątek Joniak, dla którego jest to pierwszy seniorski sukces. W juniorskim dorobku ma dwa drużynowe medale mistrzostw świata juniorów - srebrny z Whistler 2023 i brązowy z Planicy 2024. Poza tym jest trzykrotnym srebrnym medalistą Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy z 2023 r. - indywidualnie, drużynowo i w mikście. Rok wcześniej również wywalczył srebrny medal tej imprezy w drużynie.