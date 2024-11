Nowy dom Piotra Żyły sprawia, że szczęka opada! Tak polski skoczek mieszka z Marceliną Ziętek

Tak mieszka Piotr Żyła. Wybudował nowy dom dla siebie i ukochanej

Zarówno fani Piotra Żyły, jak i jego życiowej partnerki - Marceliny Ziętek, mogli niemalże bez przerwy nadzorować to, jak wyglądał etap budowy i wykończenia nowej posiadłości należącej do polskiego skoczka. Zarówno jeden z liderów biało-czerwonych, jak i aktorka publikowali w mediach społecznościowych kolejne zdjęcia i relacje zdradzając krok po kroku, jak wygląda ich wymarzony dom. Wreszcie para doczekała się dnia, kiedy mogli wejść do nowego mieszkania i wreszcie zacząć w nim żyć. Pomimo tego, że z zewnątrz dom Piotra Żyły może nie powalać wielkością, to w środku znajduje się tam wszystko, co znalazło się w planach pary i co jest im niezbędne do codziennego funkcjonowania. Wnętrze domu polskiego skoczka jest zachwycające.

Wielki wypoczynek w salonie i jacuzzi na zewnątrz. Tak urządził się Piotr Żyła

Jednym z najważniejszych elementów w każdym domu jest oczywiście wypoczynek, na którym domownicy mogą odpocząć po trudnym dniu i zrelaksować się nie myśląc o problemach dnia codziennego. O takie miejsce Piotr Żyła również zadbał w swoim domu. W salonie stanął bowiem sporych rozmiarów narożnik, na którym lider polskiej skoczków bez problemu może zająć niemalże każdą wygodną pozycję, oglądając przy tym telewizję i relaksując się w czasie wolnym. Również za domem miejsce znalazło specjalne urządzenie, czyli jacuzzi.

W domu Piotra Żyły i Marceliny Ziętek dominuje drewno, co idealnie widać po podłogach, schodach i blacie łazienkowym. Do tego para zdecydowała się na kuchnię w białym kolorze, a wysoki połysk tylko optycznie powiększa wnętrze sprawiając, że pomieszczenie to wydaje się być bardzo przestronne.