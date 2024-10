Kamil Stoch i Piotr Żyła jednym, niespodziewanym komunikatem wywołali ogromne poruszenie. Chodzi o ich zdrowie, to już pewne

Stoch jasno o zdrowiu swoim i Żyły

Liderom reprezentacji Polski skoczków, w skład których wchodzą Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła nie można odmówić woli walki i ciężkiej pracy nawet pomimo tego, że w ostatnich sezonach nie wszystko szło po ich myśli. Kamil Stoch, aby poprawić swoje wyniki i znów liczyć się w walce o najwyższe cele, postanowił nawet przejść na system pracy z trenerami indywidualnymi, jednak wszystko utrudniła mu kontuzja, która wykluczyła go z treningów na skoczni na parę tygodni i wywołała duży niepokój wśród kibiców polskiego skoczka. Również Piotr Żyła w pełni przygotowywać się do nadchodzącego sezonu, bowiem musiał poddać się operacji kolana. Przez kilka lat ból dawał mu się mocno we znaki. Teraz Kamil Stoch postanowił opublikować zdjęcie, na którym stoi obok Piotra Żyły, a opis dołączony do posta sprawił, że fani skoczków natychmiast zaczęli dzielić się radością w komentarzach.

Co ze zdrowiem Kamila Stocha i Piotra Żyły?

- Jak przystało na młodzież, szybko zbieramy się po kontuzjach - napisał z humorem na Instagramie Kamil Stoch, dodając zdjęcie z Żyłą, na którym obaj szeroko się uśmiechają. Internauci z wielkim zadowoleniem patrzyli na to, że ich idole są w dobrych humorach, a co za tym idzie, z pewnością ich powroty do pełnej dyspozycji idą zgodnie z planem lub nawet lepiej. - Nie mogę się doczekać kiedy zobaczymy Was w akcji na skoczni podczas zbliżającego się wielkimi krokami PŚ - niecierpliwiła się jedna z fanek. - Super widzieć Wasze uśmiechy - dodała kolejna z kobiet.

Tylko kilka tygodni do rozpoczęcia Pucharu Świata 2024/2025

Skoczkowie reprezentacji Polski nie mają już zbyt wiele czasu, aby nabrać wiatru w żagle i odnaleźć odpowiednią formę przed pierwszymi zawodami Pucharu Świata w sezonie 2024/2025. Równo za miesiąc odbędzie się pierwszy konkurs, który rozpocznie nowy sezon. W norweskich Lillehammer, 22 listopada przeprowadzone zostaną zawody mieszane, a w dwóch kolejnych dniach konkursy indywidualne.