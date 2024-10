Dom Dawida Kubackiego zapiera dech w piersiach. Tak mieszka lider polskich skoczków, można pozazdrościć!

Dawid Kubacki w sezonie 2022/23 wyrósł na prawdziwego lidera polskich skoczków. Gdy gorzej radził sobie Kamil Stoch, to właśnie Kubacki najpierw był liderem klasyfikacji generalnej, długo bił się później o to miejsce, a następnie do samego końca walczył o podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Niestety, z racji na problemy zdrowotne żony musiał się wycofać i ostatecznie zajął 4. miejsce w PŚ. Poprzedni sezon był zdecydowanie gorszy dla Dawida Kubackiego. Zawodziła cała polska kadra, ale Kubacki był dopiero czwartym Polakiem w Pucharze Świata, za Zniszczołem, Żyłą i Stochem. Od Kubackiego, który zajął dopiero 28. miejsce, lepsi byli m.in. tacy zawodnicy jak Alex Insam czy Ren Nikaido, czyli skoczkowie o nieporównywalnie mniejszym dorobku.

Tak mieszka Dawid Kubacki. Ma się czym pochwalić!

Dawid Kubacki na pewno jednak ma wciąż duży potencjał na to, by walczyć ze światową czołówką, co pokazywał w poprzednich latach. Sukcesy odnoszone w przeszłości pozwoliły Dawidowi Kubackiego zarobić niemałe pieniądze i nie ma się co dziwić, że dużą część z nich 34-latek postanowił poświęcić na budowę wymarzonego domu dla siebie i rodziny. Kubacki wraz z żoną i dwójką dzieci osiadł w Szalfarach niedaleko Nowego Targu. Dom Dawida Kubackiego to miks nowoczesności oraz góralskiej tradycji. Choć skoczek sam z siebie nie chwali się bardzo swoją posiadłością, to niekiedy możemy zobaczyć, jak ona wygląda, gdy publikuje on różne materiały na Instagramie, gdzie często publikuje zdjęcia i wideo ze swoimi córkami w roli głównej. Zobacz, jak mieszka Dawid Kubacki wchodząc w naszą galerię poniżej.