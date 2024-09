Natalia Kaczmarek wzięła ślub! Uroczystość w przepięknej scenerii. Medalistka z Paryża i jej narzeczony powiedzieli sobie "tak"

Łzy cisną się do oczu po wyznaniu Pawła Fajdka. Wprost mówi o najgorszym czasie w życiu

To koniec Natalii Kaczmarek. Kibice muszą się z tym pogodzić. Ogłosiła wszem wobec

To wówczas Natalia Kaczmarek obwieści zakończenie kariery. Powiedziała o tym głośno. To będzie wielki cios dla kibiców

Już w czerwcu Natalia Kaczmarek pochwaliła się, że po powrocie z Paryża, po igrzyskach olimpijskich, jej uwaga w pełni skoncentrowana będzie na ślubie, jakie wzięła dziś, 28 września ze swoim długoletnim narzeczonym, Konradem Bukowieckim. Lekkoatletka i jej partner tworzą udany związek już od 2018 roku i teraz postanowili powiedzieć sobie to najważniejsze, sakramentalne „tak”. Jedna z niewielu medalistek z Paryża oraz Konrad Bukowiecki postanowili wyprawić wesele w miejscu „Żeglarska Zatoka - Rumszewicz Sailing”. Na przyjęcie zaproszono z kolei ok. 150 gości, którzy przy okazji mieli towarzyszyć zakochanym, kiedy ci będą zawierać związek małżeński.

Natalia Kaczmarek jest już mężatką! Ślub w przepięknej scenerii

Polska lekkoatletka oraz jej partner nie zdecydowali się na ślub kościelny, a cywilny. Do uroczystości doszło w tym samym miejscu, w którym później goście weselni mogli radować się podczas przyjęcia. Jak widać na zdjęciach, podczas ceremonii dominował kolor błękitny, który fantastycznie komponował się z białą suknią polskiej lekkoatletki i medalistki z Paryża, a także granatowym garniturem Bukowieckiego. Dodatkowego klimatu scenerii Jezioro Dadaj, przed którym para powiedziała sobie sakramentalne "tak". Zobaczcie, jak wyglądała panna młoda oraz jej mąż, klikając w galerię zdjęć poniżej!

Kluczem do udanego związku pary wydaje się być to, jak dużo łączy lekkoatletkę i jej już męża. - Od razu złapaliśmy dobrą gadkę. Okazało się, że poczucie humoru też mamy podobne - wyznał w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" w 2023 roku Konrad Bukowiecki. Natalia Kaczmarek podczas niedawnych igrzysk w Paryżu wywalczyła dla Polski jeden z dziesięciu medali, jakie biało-czerwoni przywieźli do naszego kraju.