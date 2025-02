Ważna chwila dla Konrada Bukowieckiego! Mąż Natalii Kaczmarek długo na to czekał

"Może to rzucę". Po Ewie Swobodzie kolejna polska gwiazda wypaliła. Aż zaniemówiliśmy

Konrad Bukowiecki już w młodym wieku zaczął odnosić seniorskie sukcesy - jako 20-latek został halowym mistrzem Europy, a rok później wywalczył wicemistrzostwo Europy na stadionie. W ostatnich latach jego kariera jednak zwolniła, a kulomiot nieustannie zmagał się z problemami zdrowotnymi. Najtrudniejszy był zeszły rok, kiedy pojechał na igrzyska olimpijskie do Paryża, ale zdawał sobie sprawę, że nie jest w stanie walczyć z najlepszymi. Mimo to, po słabym występie spadła na niego ogromna fala krytyki ze strony zawiedzionych kibiców. Bukowiecki nie ukrywał, że było mu trudno z hejtem, ale najwyraźniej znalazł w sobie motywację, aby odpowiedzieć jak na sportowca przystało.

Niespełna 28-latek wrócił bowiem do wysokiej formy! Podczas halowych mistrzostw Polski w Toruniu pewnie wywalczył złoty medal, ale najważniejsze, że zrobił to w świetnym stylu. Dwukrotnie przekroczył barierę 21 metrów, która od dłuższego czasu była dla niego nie do przejścia. Bukowiecki ostatnio tak daleko pchał w sezonie halowym dwa lata temu! Wtedy również podczas HMP uzyskał 21,55 m, a w sobotę (22 lutego) wygrał z wynikiem 21,32 m.

Już w pierwszej kolejce faworyt uzyskał 20,17 m. Była to przystawka do kolejnych pchnięć - 21,02 w trzeciej serii i 21,32 w piątej. Wicemistrz Szymon Mazur zdobył w Toruniu srebrny medal z wynikiem 18,56 m, a brąz wywalczył Wojciech Marok (18,11 m).

- Bardzo się cieszę z tego wyniku. Już po tym pchnięciu na 21,02 pojawiła się radość. Jednak taki wynik z 21 z przodu cieszy, dobrze wygląda w tabelach. Czułem jednak, że stać mnie na więcej. Próba na 21,32 była dobrze trafiona. Jestem zdrowy, jest fajnie - podsumował zawody Bukowiecki, cytowany przez PZLA.

Najważniejszym startem halowego sezonu są halowe mistrzostwa Europy. Te odbędą się w dniach 6-9 marca w holenderskim Apeldoorn, a Bukowiecki w takiej formie będzie jednym z polskich faworytów do medali.

