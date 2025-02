Ewa Swoboda padła ofiarą oszustów! Jest bezsilna, poprosiła o pomoc swoich fanów

W ostatnim czasie w życiu Ewy Swobody dzieje się naprawdę dużo, chociaż nie wszystko tak, jakby sobie tego życzyła. Niedawno lekkoatletka ujawniła, że bieganie nie sprawia jej już takiej przyjemności, jak do tej pory i jasno dała do zrozumienia, że jej kariera niebawem może się zakończyć. To jednak nie koniec problemów lekkoatletki pochodzącej z Żor. Swoboda, która ma bardzo dobry kontakt ze swoimi fanami i regularnie publikuje kolejne treści w mediach społecznościowych, tym razem postanowiła prosić ich o pomoc w walce z oszustami, którzy podszywają się pod nią w mediach społecznościowych. Co ciekawe - i niepokojące zarazem - utytułowała biegaczka wielokrotnie zgłaszała, że wskazane przez nią konto jest fałszywe i... nic się nie stało. Administracja Facebooka nie zrobiła nic, aby konto dezaktywować.

Ewa Swoboda prosi o pomoc! Jest bezsilna przez to, co ją spotkało. Lekkoatletka padła ofiarą oszustów

- Hejka kochani! Przychodzę do Was po pomoc, proszę Was o zgłaszanie tego profilu na fb. Ktoś kradnie mi zdjęcia z instagrama i dodaje te tam w "moim imieniu". Widzę, że wiele osób się na to nabiera. Sama zgłaszałam profil już 2418 razy ale niestety nic to nie daje. Kliknijcie zgłoś -> fałszywy profil -> firma -> Ewa Swoboda (wyskoczy Wam mój prawdziwy profil fb) Dziękuję, całusy - napisał lekkoatletka na Instagram Stories z dokładną instrukcją, co zrobić.

Osoba, która podaje się za Ewę Swobodę prowadzi konto tak, aby internauci mieli wrażenie, że to naprawdę lekkoatletka z Żor. Pod kolejnymi zdjęciami i postami nie brakuje setek reakcji, a także komentarzy wychwalających Swobodę, jej charakter i nieustępliwość w sporcie. Niestety, wraz z coraz większymi zasięgami, takie działania mogą być brzemienne w skutkach dla zawodniczki.