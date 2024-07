Kim jest Natalia Kaczmarek? Sylwetka lekkoatletki: medale, sukcesy, rodzina

Poprowadził polskich siatkarzy do mistrzostwa świata, odejdzie po igrzyskach. To koniec, zapadła ostateczna decyzja

Kaczmarek podczas tegorocznych mistrzostw Europy w Rzymie zdobyła złoto w biegu na 400 m z wynikiem 48,98 sek. Tym samym poprawiła 48-letni rekord kraju, należący od 1976 r. do legendarnej Ireny Szewińskiej (49,28 sek). Osiągnięcie Kaczmarek to także najlepszy rezultat Europejki na 400 m od 28 lat. W 1996 r. Francuzka Marie-Jose Perec uzyskała 48,25 sek, zdobywając złoty medal olimpijski w Atlancie.

Natalia Kaczmarek: rekordy życiowe

- Nie wierzyłam w aż taki wynik. Wiedziałam, że będzie trzeba szybko biegać, wierzyłam w rekord Polski, ale na pewno nie myślałam, że to będzie złamanie 49 sekund. Zmusiły mnie do tego rywalki. Mój trener Marek Rożej śmiał się przed biegiem, gdy go pytali, ile pobiegnę, to mówił, że pobiegnę tyle, na ile mnie zmuszą rywalki, żeby wygrać. Jak widać dobrze mnie zna, bo miał rację - mówiła uradowana Kaczmarek po fantastycznym biegu w Rzymie.

Natalia Kaczmarek: sukcesy

Triumf w stolicy Włoch to kolejny duży sukces w karierze Kaczmarek. W CV naszej znakomitej lekkoatletki są bowiem medale na wszystkich dużych imprezach. Ten najcenniejszy wywalczyła w Tokio, sięgając z koleżankami i kolegami po olimpijskie złoto w sztafecie mieszanej 4x400 m. W Japonii cieszyła się także ze srebra w sztafecie 4x400 m, a w 2023 r. sięgnęła po srebro mistrzostw świata w biegu indywidualnym na 400 m.

Natalia Kaczmarek: rodzina

Kaczmarek prywatnie związana się z Konradem Bukowieckim, specjalistą od pchnięcia kulą. Choć ślub zaplanowany jest na jesień tego roku, to suknię Natalia wybrała już kilkanaście miesięcy temu.

- Z innymi przygotowaniami także idziemy powoli do przodu, ale nie ukrywam, że korzystam z pomocy profesjonalistki, która zajmuje się całym procesem. Menu na ślub nie jest jeszcze wybrane, ale jeszcze jest trochę czasu. Lubię mieć jednak wszystko zaplanowane wcześniej. Mam kalendarz, notatki, wszystko rozpisane. Nie lubię bałaganu - mówiła Kaczmarek pod koniec zeszłego roku.

Natalia Kaczmarek - sylwetka polskiej lekkoatletki

Data urodzenia: 17 stycznia 1998

Miejsce urodzenia: Drezdenko

Rekordy życiowe: 400 m (48,98 sek, rekord Polski), 200 m (22,70 sek)

Sukcesy: igrzyska olimpijskie (złoto - 4x400 m sztafeta mieszana, srebro - 4x400 m); mistrzostwa świata (srebro - 400 m); mistrzostwa Europy (złoto - 400 m i 4x400 m, srebro - 400 m i 4x400 m)

Bukowiecki Kaczmarek wywiad Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.